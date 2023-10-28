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Erdoğan’dan bayrak paylaşımı... Yer gök bayrak olsun

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Bayrak#Somali
Erdoğan’dan bayrak paylaşımı... Yer gök bayrak olsun
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü için yaptığı paylaşımda herkesi bayrak asmaya davet ederek “Yer gök bayrak olsun” dedi.

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Erdoğan, Türk bayrağı emojisiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!”

Erdoğan’dan bayrak paylaşımı... Yer gök bayrak olsun

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOMALİ LİDERİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü. Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında katliama dönüşen saldırıları, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımlar ele alındı. Erdoğan, mazlum Filistin halkına destek için Müslüman ülkelerden gelen mesajların önemli olduğunu, bölgede kalıcı barış ve istikrara ancak birlik içinde hareket ederek ulaşılabileceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele ve ekonomik işbirliği alanlarında atılabilecek adımlar da ele alındı.

 

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Bayrak#Somali

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