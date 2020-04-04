Erdoğan’dan başkanlara koronavirüs talimatları

Maske ve tulum üretimine destek verilmesini isteyen Erdoğan, “Elimizde kalır korkusu ile üretmemezlik yapmayın. Maske ve tulum önemli. Daha çok üretin, korkmayın biz alırız. Gerekirse Avrupa’ya da yollarız” talimatı verdi. Erdoğan toplantıda Zonguldak’ta maden ocaklarının faaliyetlerini dondurması talimatı verdiğini de söyledi ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’a faaliyetlerin durup durmadığını sordu. Alan da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı ocakların faaliyetlerini durdurduğunu ifade etti. Erdoğan’ın, dün ayrıca Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon görüşmesinde de salgına karşı işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel diğer meseleler ele alındı.

ARTIK TOPLANTILAR TELEKONFERANSLA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yönetimsel tüm toplantılarını telekonferans sistemiyle yapıyor. Dün de AK Parti MYK toplantısı bu yöntemle gerçekleştirildi.