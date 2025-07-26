Erdoğan’dan barış trafiği... Trump ve Putin’le görüşme

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken özetle şunları söyledi:

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE

“Değerli arkadaşlar, şu an itibarıyla devam eden yangınlarda Karabük, Safranbolu, Antalya, Gazipaşa, Uşak Sivaslı buralar devam ediyor. Tabii buralarda 27 uçak şu anda aktif. 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor. Tabii ne yazık ki şehitlerimiz malum. Şehitlerimizden de 9’u defnedildi. Biri de bugün (dün) inşallah Konya’da onun da defni gerçekleştirilecek. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları Ali olsun. Rabb’im yar, yardımcımız olsun.

ÇOK ÇOK BÜYÜK BİR FELAKET

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Gerçekten çok çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Ve bu felakette de bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. Fakat tabii bu ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar oralardan sıyrılamadılar. Ve bunun neticesinde de şehitlerimiz ebediyete uğurlandı. Allah yâr, yardımcımız olsun.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ

Biliyorsunuz, son buluşma Çırağan’da oldu. Çırağan’daki buluşmayı benim adıma Dışişleri Bakanım yürüttü. Dışişleri Bakanım oradaki görüşmeleri yürütürken bu arada da Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelerek onlar da görüşmelerini yaptılar. Ve bu arada Ukrayna heyeti Çırağan’a geçmeden önce bizlerle Ankara’da bir araya geldi. Ben de kendilerini kabul ettim. Onlarla görüşmelerim oldu. Tabii bu arada Sayın Vladimir Putin’le görüşmem oldu ve bu görüşmelerde de kendilerinin desteğini istedik. Ve bundan sonraki süreçte de özellikle belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin’le ve bunun yanında Sayın Trump’la da görüşmeler yapmak suretiyle, acaba bu liderleri bir araya İstanbul’da getirebilir miyiz bunun gayreti içerisinde olacağız.

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IDEF DÜNYADA FARKLI BİR YERDE

(IDEF 2025 Savunma Fuarı) Şu anda tabii IDEF gerçekten dünyada farklı bir konuma yerleşti ve savunma sanayinde IDEF’in aldığı mesafe dünyada farklı bir yeri arz ediyor. Ve bunun için de ciddi manada siparişler almaya da başladık. Ve bu siparişler de bütün gücüyle devam ediyor. Fakat savunma sanayiinde her şeyden önce çok farklı bir konuma yerleşmek durumundasınız. Eğer savunma sanayiinde o yeri yakalayamazsanız, zaten dünyada bu mücadeleyi başarıyla sürdüremezsiniz.

20 MİLYAR DOLARDAN 80 MİLYAR DOLARA

Ve sağ olsun savunma sanayindeki bütün arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. Ve göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik. Ama şimdi 80 milyar dolar gibi bir potansiyele sahip hale geldik. Daha da güçlü bir hale inşallah geleceğiz.”

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BEŞTEPE’DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ZİRVE

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katıldığı toplantıda, son dönemlerde yaşanan orman yangınları değerlendirildi.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgârın etkisiyle artan riskler konusunda alınması gereken ilave tedbirlerin istişare edildiği toplantıda, her bakanlığın risk değerlendirmesi yaparak, önleyici tedbirlere yoğunlaşması yönünde karar alındı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, riskin en yoğun olduğu bu dönemde risk açısından öncelikli bölgeleri ve eylemleri belirleyerek hızla hayata geçirmek üzere Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu.

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HALİL İNALCIK’I ANDI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tarihçilerin Kutbu” olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık’ı vefatının 9’uncu yılında andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, ‘Tarihçilerin Kutbu’ Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9’uncu yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.