Erdoğan’dan barış mesajı: Yeni sayfa açma zamanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TEKNOFEST’e katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deydi. Dünün Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan ettiği gün olduğunu da hatırlatan Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Can Azerbaycan’ın bağımsızlık gününde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını çok iyi bilen bir vatanın evladı olarak bağımsızlık gününüzü tebrik ediyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin.

VERECEK TEK KARIŞ TOPRAĞIMIZ YOKTUR

Biz baskıyla, tehditle korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı için verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, büyük bir milletin evlatlarıyız. Karabağ zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneğidir. 44 günlük vatan muharebesi, neler yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

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SAVAŞTA OLDUĞU GİBİ BARIŞTA DA...

Azerbaycan’la paylaştığımız savunma sanayi ürünlerimizin başarısına tüm dünya şahit olmuştur. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan’ın yanındayız. Aliyev’in Ermenistan ile kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz. Karabağ’da Türkiye’nin de rol aldığı yeniden imar süreciyle büyük dönüş için şartlar oluşturuluyor. Karabağ’ın dünyaya açılan kapısı Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nı geçtiğimiz yıl açmıştık. Bu bölgelerde önümüzdeki dönemde akıllı kentlerde çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Azerbaycan’la yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz.”

SÖZDE DEĞİL ÖZDE KARDEŞİZ







Erdoğan, “Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan-Türkiye. Evet bizler melali de sevinci de bir olan, sözde değil özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız. Biz gönüllerimize çizilen hudutları yıkarak bugün birlikteyiz” dedi.

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AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: SİHA’LARI DÜNYADA BİLMEYEN YOK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de özetle şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin hürmetli Cumhurbaşkanı Erdoğan, bacılar ve kardeşler bildiğiniz gibi bugün Azerbaycan’da bayram günüdür. Bu bayramı iki kat bayram yapan sayın kardeşimin burada olmasıdır. Biz güzel günlerde de zor günlerde de birbirimizin yanındayız. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, birliği halklarımız için esas yolumuzdur.





Medeniyette, tekstilde, ordu kuruculuğunda ve bugün TEKNOFEST bizim birliğimizin göstergesidir. Hürmetli Aziz Sancar da teşrif buyurdu. Gençler için Aziz Sancar örnektir. Hem adil, hem Türkçü, hem vatansever. Siz gençler Aziz Sancar’a yetişmeye çalışmalısınız. Selçuk Bayraktar’ı da selamlamak istiyorum. Dünyada çok meşhur bir ailedir. 2. Karabağ Savaşı’nda Bayraktar SİHA’larının rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Selçuk Bey dün Şuşa’daydı. Halklarımız fedakârcasına birliğini temin etmek için her zaman bir adıma hazırdı. Eminim ki bizim gençlerimiz Selçuk Bey gibi olmaya çalışacak.”

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Daha sonra Asan Hizmet Merkezi ile Bakü Bilim Merkezi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

AKINCI’YI İMZALADILAR







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST alanını gezdi. Erdoğan ve Aliyev, birlikte önünde fotoğraf çektirdikleri Akıncı SİHA’yı imzaladı. İki lider TEKNOFEST’te beraber hava gösterilerini de izledi.

AZİZ SANCAR: ÇOK AMA ÇOK ÇALIŞIN







Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, Azerbaycan TEKNOFEST’te yaptığı açıklamada gençlere, “Memleketinizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Memleketimizin yükselmesi için çok ama çok çalışın” diye seslendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de, ‘Her uşaq bir çınardır’ projesi kapsamında Sancar için hazırlayıp Azerbaycan Türkçesi’nde yayımladığı kitabı hediye etti.





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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ’ı Bakü’de karşılayanlar arasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de vardı.

BAYRAKTAR ÇİFTİ ŞUŞA’YI GEZDİ

TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan’da sürüyor. Festival kadar TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a da ilgi yoğun.





Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan önceki gün Şuşa’yı ziyaret etti, savaşın izlerinin silindiği şehri gezdi. SİHA’lar Karabağ’ın yıllar sonra vatan topraklarına katılmasında büyük rol oynamıştı.