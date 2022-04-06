Erdoğan’dan barış mesaisine devam

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Erdoğan’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Orban’ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile de telefon görüşmesi yapan Erdoğan, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek, enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayii alanlarında işbirliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti. Erdoğan, Ukrayna’da ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini de kaydetti. Erdoğan ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor görüşmesinde de Türkiye-Slovenya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik çabalara devam ettiklerini belirtti.