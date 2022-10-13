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Erdoğan'dan barış diplomasisi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Putin#Baarış
Erdoğandan barış diplomasisi
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik girişimlerini sürdürürken, bugün Kazakistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova’nın en yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile başbaşa görüşecek.

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Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferası (AİGK) için bulunduğu Kazakistan’da bugün kritik görüşmeler yapacak. Rusya ile Ukrayna arasında aylardır süren savaşın sonlandırılması için diplomasi trafiğini sürdüren Erdoğan, ilk olarak Rusya’nın en yakın müttefiki olan ve savaşa katılması gündeme gelen Belarus’un lideri Lukaşenko ile bir araya gelecek.

PUTİN VE LUKAŞENKO

Zirveye ‘gözlemci üye’ statüsüyle katılan Belarus’un lideri Lukaşenko ile Erdoğan görüşmesinin ana gündem maddesini savaşın sonlandırılmasına yönelik girişimlerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler oluşturacak.

Erdoğan en kritik görüşmesini ise Rus mevkidaşı Putin ile yapacak. Son olarak 16 Eylül’de Özbekistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yüz yüze bir araya gelen iki liderin gündeminde, Türkiye’nin Ukrayna’da barış için müzakerelere ev sahipliği yapma teklifi tüm detaylarıyla masada olacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Putin#Baarış

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