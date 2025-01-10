Erdoğan’dan Bahçeli’ye: ‘Terörsüz Türkiye’ ziyareti

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MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın “silah bırakma çağrısı yapsın” çıkışı ve DEM Parti’den bir heyetin İmralı’da Öcalan’ı ziyaret etmesinin ardından Ankara son günlerde yoğun bir siyasi görüşme trafiğine sahne oluyor. Bu kapsamda, DEM Parti’den bir heyet önce MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u da ziyaret eden DEM Parti heyeti, daha sonra AK Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle bir araya geldi. İYİ Parti ise DEM Parti’nin randevu talebini reddederek, görüşmedi.

YENİ YILIN İLK GÖRÜŞMESİ

Siyasette bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli dün Ankara’da bir araya geldi. Yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesi Devlet Bahçeli’nin ev sahipliğinde yapıldı. Bahçeli’nin Çankaya ilçesi Türkmenbeyi Caddesi’ndeki konutunda yaklaşık 40 dakika süren görüşmede güncel siyasi ve dış politika konuları ele alındı. Erdoğan ile Bahçeli’nin görüşmesi DEM Parti heyetinin parti ziyaretlerinin ardından yapıldı. Dünkü Erdoğan ve Bahçeli zirvesinde güncel siyasi meseleler ele alınırken, en önemli konu başlığının “Terörsüz Türkiye süreci” olduğu belirtildi.

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SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Suriye’de yeniden inşa süreci, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan terör örgütü PKK/YPG’nin durumunun da ele alındığı öğrenildi. Suriye’nin istikrarına vurgu yapılan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgesel konuların da gündeme geldiği belirtildi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Liderlerin bir diğer gündem maddesi de yeni anayasa çalışmalarıydı. Ayrıca Meclis çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli en son Beştepe’de 14 Kasım 2024’te yüz yüze görüşmüştü.

‘DELİKANLILIK FARKI’

- MHP lideri Bahçeli, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Çankaya’daki konutunu önünde kapıda karşıladı. Görüşme sonrasında Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yolcu etmek üzere konutun önüne çıktı. Bahçeli uğurlamaya palto giymeyip sadece ceketle çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Devlet Bey’de böyle bir delikanlılık farkı var. Ben palto giyiyorum” diye espri yaptı.