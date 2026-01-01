Erdoğan’dan Bahçeli’ye kutlama

Haberin Devamı

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ VURGULU MESAJ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Terörsüz Türkiye’ menziline yaklaştıkça tahrik ve tahribat arayışlarının da artabileceğine dikkat çekerek, “Türk ile Kürt arasına ekilmek istenen nifak tohumlarının sabır ve sebatla çürütülmesi ortak kaderimizin ortak kedere dönmemesi için adeta farz-ı kifaye mertebesinde bir ahlaki vazifedir” dedi. Bahçeli, yeni yıl mesajında özetle şöyle dedi:

SDG’YE MUTABAKAT UYARISI

“SDG/YPG’nin İsrail’in tetikçisi, uzaktan kumanda edilen, yemlenip imkânsız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir. Aksi halde Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin güvenlik damarını tarumar edecek her münafık mülahaza ve müzmin hazırlığın sonu fail ve figüranları için vahim olacaktır.

‘Terörsüz Türkiye’ seferberliğinden ürken ve korkuya kapılan muhasım ülkelerin istihbarat aparatı ve cinayet makinesi olan DEAŞ terör örgütünün kanlı provokasyonları, uyuyan hain hücrelerin dürte dürte uyandırılması dikkatle takip edilmeli ve milli güvenliğimizin bütün koruma kalkanlarıyla mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Balıkesir, Çankırı ve Kocaeli’de düşen/düşürülen insansız hava araçları, Libya Genelkurmay Başkanı’nı ve Libya heyetini taşıyan özel jetin düşüşü akıllara çok soru getirmektedir.

TAHRİKLER ARTACAKTIR

‘Terörsüz Türkiye’ menziline yaklaştıkça tahrik ve tahribat arayışlarının da artması beklenmelidir. Bu itibarla milli birlik ve kardeşliğimizin çok daha güçlenmesi, Türk ile Kürt arasına ekilmek istenen nifak tohumlarının sabır ve sebatla çürütülmesi ortak kaderimizin ortak kedere dönmemesi için adeta farz-ı kifaye mertebesinde bir ahlaki vazifedir.”



