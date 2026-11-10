Erdoğan’dan Azerbaycan dönüşü önemli mesajlar... Kardeşliğimize kimse gölge düşüremez

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Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle Zafer Günü törenlerine katılmak üzere Şuşa’yı ziyaretimizi tamamlamış bulunuyoruz. Şuşa’da Azerbaycan’la dayanışmamızı bir kez daha sergilemiş olduk. Birlik ve beraberlik mesajlarımızı en güçlü şekilde verdik.

Türkiye ve Azerbaycan birbirine kopmaz bağlarla bağlı iki kardeş ülkedir. Fitne odaklarına rağmen işbirliğimizi enerji, ulaştırma ve altyapı başta olmak üzere birçok stratejik alanda mega projelerle taçlandırdık. Atacağımız yeni adımlarla dayanışmamızı daha da tahkim edeceğiz. Bütün bu hususları İlham kardeşimle yaptığım görüşmede değerlendirdik. Kendisiyle ayrıca son bölgesel gelişmeleri de konuştuk.

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AYRILIK ARAYANLAR BEYHUDE ÇABA İÇİNDEDİR

Ziyaretim sırasında İlham kardeşimin liderliğinde Karabağ’da yürütülen kalkınma hamlelerine bizzat şahit oldum. Türkiye olarak azatlığında olduğu gibi Karabağ’ın inkişafı için de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da 40 dersliği, iki laboratuvarı ve kütüphanesiyle örnek bir eser olacak okulumuzun açılışını yapmayı planlıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak sevinçte de kederde de tek yürek, tek bilek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe Allah’ın izniyle kimse gölge düşüremez.



Karabağ’daki anmada “bir millet, iki devlet” anlayışıyla ilişkilerine yön veren iki güçlü devletin dayanışması vardı. İlham Aliyev kardeşimle samimi bir şekilde kucaklaştık, hasret giderdik. Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir dayanışma, kader ortaklığı ve kardeşlik hukuku vardır. Aramıza mesafe koymaya çalışanlar milletlerimizin birbirine olan muhabbetini, tarihi bağlarını ve sarsılmaz iradesini hesaba katmıyor.

BU OYUNLARA KARŞI UYANIK DAVRANMALIYIZ

Bu birlikteliğin her şeyden önce birilerini rahatsız ettiği biliniyor. Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin birlikte hareket ettiğinde, hangi adımları atabildiğini görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Biz farklı devletleriz. Bütün bunlarla beraber farklı kurumsal yapılara sahibiz. Ama aynı zamanda, kardeşlik harcıyla birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bu harç bizleri ayakta tutan, güçlü kılan en önemli unsurdur. Bu kardeşlik ortak tarihimizin, kültürümüzün ve gelecek nesillere bırakacağımız büyük mirasın en sağlam teminatlarından biridir. Bunu yıpratmadan bizi yıkamayacaklarını anlayanlar, birliğimizi ve beraberliğimizi zedelemeye çalışabilir. Özellikle bu tür oyunlara karşı dikkatli olmalı, uyanık davranmalıyız. Dezenformasyona itibar etmemeli ve her meselede doğrudan, samimi ve açık iletişim kanallarını işletmeliyiz. Ankara’da TDT’de de konuya “Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz” diyerek özellikle vurgu yaptım. Çünkü bize ayrılık değil, birlik yaraşır, beraberlik yaraşır.”

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SAVAŞA KARŞI TRUMP’A ÇEKİNCELERİMİZİ ANLATTIM

“(ABD-İran savaşı) İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatılmasını ve bölgemizin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini istemiyoruz. Sorunların diplomasi yoluyla çözümünün mümkün olduğunu dile getiriyoruz. Maalesef yeniden olumsuz yönde bir hareketlenmeden söz edebiliriz. Bunu engelleyebilmek için elimizden geleni yapmaktayız. ABD Başkanı Sayın Trump’la bu konuları görüştüm ve çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu taraflara ilettik. Umarız sağduyu hâkim olur ve bölge olarak uçurumun kenarından döneriz. Daha fazla çatışma, bölgemiz için daha fazla kayıptan başka bir anlama gelmiyor. Savaşın ortaya çıkardığı faturayı yalnızca çatışan taraflar ödemiyor. Türkiye’den Körfez ülkelerine, Irak’tan Suriye’ye, Avrupa’dan Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafya ne yazık ki tüm bu gelişmelerden etkileniyor.



(10-11 Kasım’daki Abu Dabi müzakereleri) Biz bu savaşın (Rusya-Ukrayna) sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sayın Trump’ın da gayretlerini takdirle takip ediyor ve destekliyoruz. Türkiye bu savaşın başından itibaren çözümden ve barıştan yana tutumunu her türlü tepkiye rağmen göstermiştir. Bugün de “Artık bu kan durmalı” diyoruz. Sayın Putin ile bu konuları defalarca konuştuk ama yine konuşacağız. Sayın Zelenski ile geçen hafta konuştuk, yine konuşacağız. Sayın Trump ile Avrupalı liderlerle, tüm taraflarla temas halindeyiz. Gerektiğinde yeniden İstanbul’u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız.”

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE ‘FESTİNA LENTE’*

(*Yavaşça acele et) “(Terörsüz Türkiye) Bu konuda kimse tereddüt etmesin, kimsenin endişesi olmasın. Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk. Bundan geriye dönüş olmayacaktır. Örgütün bütün unsurlarıyla fesih sürecini tamamlaması, elindeki silahları eksiksiz teslim etmesi ve bu durumun devletimizin ilgili kurumları tarafından somut biçimde tespit ve teyit edilmesi öncelikli konumuz. Kesin bir tarih vermekten ziyade sürecin sağlıklı, geri dönüşü olmayacak şekilde tamamlanmasına odaklandık. Latincede “Yavaşça acele et” anlamına gelen “Festina lente” diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz.”