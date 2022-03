Erdoğan’dan Avrupa Birliği'ne: Birileri saldırınca mı bizi AB’ye alacaksınız?

Haberin Devamı

Erdoğan, dün Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüşme sonrası özetle şu mesajları verdi:

400 MİLYON EURO YATIRIM

“Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Kosova’yı tanıyan ilk ülkelerden biri olarak, ilk günden itibaren Kosovalı kardeşlerimize destek verdik. Türk firmaları Kosova’ya 400 milyon euroya varan yatırım yaptı. Ticaret hacmimiz salgına rağmen geçen yıl 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Salgının atlatılmasıyla bu rakamın daha da yükseleceğine inanıyorum. Görüşmemizde FETÖ’yle müşterek mücadelemizi de ele aldık. Meslektaşıma atılmasını beklediğimiz adımlara dair haklı beklentimizi ifade ettim.

DÜNYADA TANIMA SÜRECİ

Kosova’nın tanıması noktasında ilk adım ABD tarafından atılmıştı. İlk tanıyan ülke Amerika olmuştur. O zamanlar ben Başbakandım. Kabine toplantısındaydım, haberi aldım, ikinci tanıyan ülke biz olduk. Kosova’nın tanıma sürecini hızlandırdık, buna devam ediyoruz. Osmani-Sadriu dünyada Kosova’yı tanıyan ülke sayısının artmasını sağlamamız için bazı ülkelerin adını bana verdi. NATO konusuna gelince. NATO’nun tabii önemli bir üyesi olarak Türkiye’nin bu konuda bir sorunu yok. Kosova’yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız ve NATO’nun bir üyesi olarak da Kosova’yı tanırız.

NEDEN ALMIYORSUNUZ?

1959-1963 Türkiye’nin maalesef AB’ye üyelik sürecindeki oyalama taktiklerinin olduğu dönemlerdir. O günden bugüne maalesef Türkiye AB’ye kabul edilmedi. Şu anda Ukrayna ile ilgili gündem oluştu. Ukrayna’yı AB’ye alma süreci. Biz kimseyi AB’ye alın, almayın böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Şu anda Ukrayna’yı AB’ye alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişme. Ama AB üyelerine diyorum ki, ‘Acaba Türkiye’yi niçin AB’ye almakta tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz.’ NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını hep savunduk. Bugün de savunuyoruz.

BUNLAR SAMİMİ DEĞİLLER

Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. Ama AB konusunda ben tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki, şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye’ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye’yi gündeme alacaksınız? Türkiye ile savunma sanayi işbirliğinde yaklaşmayan, uzak duran, biz beraberiz, biz müttefikiz. Bize araç gereç mühimmat niye vermiyorsunuz? Bunlar samimi değiller.”

ATEŞKES ÇAĞRISI

ERDOĞAN Ukrayna konusunda da “NATO üyeleri de, AB üyeleri de laf üretiyor. Aynen Ukrayna’nın başına gelen bu tür sıkıntıları, Zelenski konuşmasını yapıyor, ayakta alkışlıyor. Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke. Her zaman mazlumun, mağdurun yanında bir ülke. Çağrımız hem Rusya’ya hem Ukrayna’ya. Bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya gerek Ukrayna dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun” dedi.

ERDOĞAN’DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan’ın Rutte ile görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.



Erdoğan Aleksander Van der Bellen ile görüşmesinde de Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti. (ANKARA)