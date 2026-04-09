Erdoğan’dan ateşkes mesajı: Sahada tam olarak uygulansın

ANKARA’dan ateşkese dair şu mesajlar verildi: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.”

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “ABD, İsrail ve İran arasında varılan geçici ateşkesi, bölgemizde yaklaşık 40 gündür devam eden ve sonuçları itibarıyla tüm dünyayı etkileyen çatışma sürecinin ardından alınmış olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmeyi bölgesel ve küresel istikrar açısından son derece önemli buluyoruz. Geçici ateşkes süresi boyunca tarafların gerilimi tırmandıran tutumlardan uzak durmalarını, varılan mutabakata bağlı kalarak süreci sağduyu ile yönetmelerini temenni ediyoruz.”

DÜNYA DESTEK VERMELİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “ABD ve İsrail’in haksız ve hukuksuz şekilde İran’a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş, insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu. Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz. Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkûzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir. Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir. Kardeş Pakistan’a barış çabaları için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan’ı selamlıyoruz.”

KALICI BARIŞA KAPI ARALAMALI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: “İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi; bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin, mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp, kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum.”

GERİLİM TIRMANDIRILMASIN

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç: “Bölgede ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşılıyor, bunun yalnızca kısa vadeli bir sükûnet değil, kalıcı barışa giden sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Ateşkesin sahada eksiksiz uygulanması ve tüm tarafların mutabakata bağlı kalması büyük önem taşımaktadır.”

TRUMP VE ŞERİF’LE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la dün bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, önceki gece itibarıyla ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı. Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı. Şerif’e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Pakistan Başbakanı Şerif de Erdoğan’a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti. - ANKARA

POLİS TEŞKİLATI BEŞTEPE’DE

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. - ANKARA

ROMAN VATANDAŞLARI TEBRİK ETTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Roman vatandaşlarımızın, can kardeşlerimin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü tebrik ediyorum. Bin bir renk, tek millet olduğumuz, aynı bağın gülü olduğumuz tüm Roman kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” dedi.

- ANKARA