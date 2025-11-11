Erdoğan’dan Atatürk mesajları

Haberin Devamı

ANKARA’da dün Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

SES BAYRAĞIMIZ TÜRKÇE

“Geçtiğimiz yıl yeni yerleşkesine taşıdığımız Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuz bünyesindeki dört köklü müessese ile görüyorum ki çalışmalarını başarıyla devam ettiriyor. Özellikle dilimizi adeta istila eden yabancı kelime ve kavramlara karşılık üretilmesi noktasında daha fazla çaba göstermemiz gerektiği anlaşılıyor. Ses bayrağımız Türkçemizin korunması ve geliştirilmesinde daha atılgan bir gündemle hareket edilmesinde büyük fayda görüyorum.

TÜRKİYE’NİN TEMELLERİNİ ATTI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zorluklarla ve engellerle dolu bir mücadelenin ardından bağımsız, modern ve yeni Türkiye’nin temellerini atmıştır. Gazi, harp sahalarında kazanılan askeri başarılarda olduğu gibi yeni devletimizin birçok alanındaki dönüşümüne de liderlik etmiştir.

10 Kasım’lar aslında hem bu dönüşümü anlamak hem de verilen mücadelenin boyutlarını kavramak açısından önemlidir.

YIKICI TARTIŞMALAR

Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya, Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar zahirde tezat içinde görünmekle birlikte esasında aynı amaca hizmet ediyor. Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen, siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk’ün hatırası ve eserleri olmaktadır.

HAKARETAMİZ İFADELER

Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak; İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal’e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız. Şüphesiz 86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı düşünmesini, tarihi hadiselere ve şahsiyetlere aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz. Burada en mühim husus, fikri farklılıkların karşılıklı saygı çerçevesinde, nezaketle dile getirilmesi, kimsenin kendi tarih okumasını diğerine dikte etmemesi, tehdit ve hakaretle bir dayatmada bulunmamasıdır.

KANAAT ÖNDERLERİNE

Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Bu milletin en büyük gücü birliği, beraberliği, kardeşliği, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurudur. Milli ve manevi değerlerimiz aynı zamanda milletçe en değerli hazinemizdir. Bizleri bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine hiçbir şekilde tolerans gösteremeyiz. Bu konuda, özellikle toplumun önünde olan kanaat önderlerinin gereken hassasiyeti sergileyeceklerine inanıyorum.

EN BÜYÜK ESERİNİ İLAN ETTİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün köpürtülmek istenen tartışmalara aslında bundan bir asır evvel set çekmiştir. Gazi, şöyle demişti: ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Atatürk, en büyük ve en kalıcı eserinin, hepimizin ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bu ifadesiyle 100 sene önce ilan etmiştir. Dolayısıyla onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek, her alanda muvaffak ve muzaffer etmek demektir.

ÜLKESİNİ ŞİKÂYET EDENLER

Ülkesini sınır ötelerindeki kerameti kendinden menkul mahfillere şikâyet edenler değil, tam bağımsız bir Türkiye için çalışanlar, üretenler ve ter dökenler ancak onun mirasına hakki manada sahip çıkabilir. Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyet’le özdeşleştirenlerin özellikle son birkaç aydır bu konuda oldukça kötü bir sınav verdiği görülüyor. Her ne kadar Türkiye’yi yurtdışına şikâyet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdiklerini zarar maalesef orta yerde duruyor. Biz, FETÖ’cüler gibi yeminli Türkiye düşmanlarıyla birlikte bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz.

ATATÜRK’ÜN DOĞDUĞU EV

Biz ise Atatürk’ü saygıyla anarken bir taraftan da onun hatırasını yaşatmaya da özen gösteriyoruz. Dün bu noktada yeni bir adım daha attık. Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi Kültür Bakanlığımız eliyle, TİKA’nın koordinasyonunda 11 ay süren titiz bir restorasyona tabi tutuk. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA’mızı tebrik ediyorum.”

783 BİN KİLOMETREKAREDE TÜRKİYE YÜZYILI

ERDOĞAN, “Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Harbi’nden hemen sonra devletimizin izlemesi gereken yol haritasını bakınız nasıl açıklamıştı” diyerek şöyle devam etti: “‘Süngüyle, silahla, kanla elde ettiğimiz zaferden sonra kültür, bilim, teknik, ekonomi gibi alanlarda zafer kazanmak için çalışacağız.’ Geçerliliğini 102 yıldır koruyan bu söz, ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizde hepimize rehberlik etmeyi sürdürmektedir. Eğer bugün tanklarımız, toplarımız varsa, bugün İHA’larımız, SİHA’larımız varsa, KAAN’larımızı ihraç ediyorsak, bugün uçaklarımızı dünya ile yarışır hale getirmişsek; demek ki en son tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık. Şimdi 783 bin kilometrekarenin her karışında yükselen devasa yatırımlarımızla, milletimize kazandırdığımız eserlerle Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz.

CUMHURİYET’E HİZMET

‘Cumhuriyet’e hizmet nasıl olur’, bunu 23 senede defalarca ortaya koyduk.

- Yüzde 80 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 20’nin de altına çektik. Bir zamanlar biz, hatırlayın, toplu iğne üretemiyorduk. Şimdi topunu, tüfeğini, mermisini ithal eden Türkiye, bugün yılda 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı yapıyor. Tüm dünya Türk Savunma Sanayii’nin başarılarından övgüyle bahsediyor.

-Halihazırda dünyanın 17’nci, Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisiyiz.

-Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 616 dolardan aldık; 2024 yılında 15 bin 325 dolar seviyesine taşıdık. 2002’de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi, 2024 yılında 1.5 trilyon dolar sınırına getirdik.

- 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar dolar sınırında.

- 26 olan havalimanı sayımız 58’e yükseldi.

- Eğitimde derslik sayımız 343 bindi, bugün 615 bini geçti. 76 olan üniversite sayımız aynı şekilde 208’e ulaştı.

- Sağlıkta yatak sayımızı 164 binden alıp 271 bine çıkardık.

ARAÇ SATIŞI REKOR KIRDI

-“Önemli bir refah göstergesi olan araç ve konut sayılarında da tarihi nitelikle başarılar yakaladık. 2002 yılında ülkemizdeki motorlu kara taşıtı sayısı 8.5 milyonken, bugün itibarıyla 33 milyonu aştı. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde araç satışı 1 milyon 44 bin adetle rekor kırdı.

- 2000’li yılların başında 13 milyon civarında binamız vardı. Son 23 yılda biz bunu ikiye katladık ve 26 milyona ulaştırdık.

- Konut satışı 2024’te 1 milyon 478 bin 25’i buldu.”

DAHA UZUN YILLAR ÇALIŞACAĞIZ

İmtiyazlılara değil 86 milyonun tamamına adaletle hizmet ettik. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini bağrımıza bastık. Türkiye’yi büyüttük. Kardeşliğimizi büyüttük. Milletimize son asrın en büyük başarılarını, en büyük zaferlerini tattırdık. Tam da Gazi’nin hayalini kurduğu şekilde ‘En büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda dünya ile rekabet edebilir hale getirdik. Tüm bunlarla birlikte aydınlık yarınlarımızın teminatı olan şuurlu, inançlı, ahlaklı, erdemli, çalışkan, özgüven sahibi milyonlarca genç yetiştirdik.

Daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız, ülkemize hizmet ve eser üreteceğiz; ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğütözü’nde bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

ANMA TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlenen Atatürk’ü Anma Töreni’nde konuştu. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)