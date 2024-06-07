×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan'dan Astronot Tuva Cihangir Atasever'e: Son olmayacaksın

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tuva Cihangir Atasever#Uzay
Erdoğandan Astronot Tuva Cihangir Atasevere: Son olmayacaksın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 17:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu. Erdoğan, "Sen uzaya giden ikinci Türk astronotsun. İkincisin ancak son değilsin." dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Haziran'da uzaya gitmesi planlanan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Atasever ile canlı bağlantıda konuştu.

Atasever'e hayırlı yolculuklar dileyen Erdoğan'ın mesajları şöyle:

Belli hazırlıkları gerçekleştirdiniz. bu görevle genç nesillerin bilime olan ilgisini artıracaksınız. bu görevle birlikte gençlerimizin uzaya merağını giderecek adımları atacaksın. Sen ikinci astronumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Senin şimdi üçüncü astronotun altyapısını hazırlayacak, ben buna inanıyorum. Ben şimdiden yolun açık olsun diyorum

Bir tarafta Türkiye bayrağı, diğer tarafta annen Azeri olduğundan Azerbaycan bayrağı, her iki kardeşin de temsilini gerçekleştirmiş olacaksın.
İnşallah iki devlet, tek millet şuuruyla bu yolculuğu gerçekleştireceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tuva Cihangir Atasever#Uzay

BAKMADAN GEÇME!