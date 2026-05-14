Erdoğan’dan Astana’ya stratejik ortaklık ziyareti
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in daveti üzerine dün Astana’ya gitti. Resmi ziyaret, Ankara ile Astana arasındaki son yıllarda derinleşen stratejik ortaklığın yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la birlikte heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

MASADAKİ BAŞLIKLAR

Erdoğan’ın Astana ziyaretinde siyasi ilişkilerin yanı sıra enerji, ulaştırma, ticaret ve savunma sanayi alanlarındaki yeni işbirliği başlıklarının ele alınması bekleniyor. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’dan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tokayev’in yapacakları görüşmelerde “genişletilmiş stratejik ortaklık” seviyesine yükselen ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği masaya yatırılacak. Erdoğan’ın Astana programı ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yaptığı ikili görüşme ile başladı. Görüşmelerde Orta Koridor’un geliştirilmesi, Hazar geçişli taşımacılık projeleri, enerji güvenliği, lojistik bağlantılar, savunma sanayisi işbirliği gibi başlıkların değerlendirildiği aktarılıyor. Liderler ayrıca, Kazakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. toplantısına başkanlık edecek.

15 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Ziyaretin ekonomi ayağında ise iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki işbirliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında. Bu kapsamda, çeşitli alanlarda yeni işbirliği protokollerinin ve anlaşmaların imzalanacağı aktarılıyor. Yine, Erdoğan ve Tokayev, Türkiye-Kazakistan İş Forumu’nda her iki ülkeden işinsanlarıyla bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

TÜRK DEVLETLERİ ZİRVESİ’NE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın Türkistan kentinde yarın düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanlarının Gayriresmi Zirvesi’ne de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Ortadoğu’daki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

JETLER EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına Kazakistan Hava Kuvvetleri savaş uçakları eşlik etti. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi “Ata yurda hoş geldiniz!” paylaşımında bulundu.



