Erdoğan'dan aşıda patent yorumu: İlimde kıskançlık olmaz

Tüm dünyanın boğuştuğu korona salgınıyla hızlı mücadele için getirilen, “Aşı formülü açıklansın, isteyen her ülke üretebilsin” önerisine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’dan destek gelmişti. Geçen kasım ayında “Geliştirilen aşılar dünyanın ortak malı olmalı” çağrısını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün de bu çağrısını tekrarladı. İstanbul’da, Hz. Ali Camisi’nde kıldığı cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İNSANLIĞIN ORTAK MALI

“İlimde kıskançlık olmaz. İlim tüm insanlığın ortak malıdır, insanlığın sağlığıyla ilgili bir konuda ‘Biz ürettik kimseye vermeyiz’ demek doğru değildir. Biz Çin aşısıyla başladık. Onun dışında Almanların ürettiği, Uğur Bey (Şahin) ile eşinin ürettiği aşıdan istifade ediyoruz. Şimdi de Sputnik aşısı için Putin ile görüşmeler yaptık. Oradan da ciddi miktarda bir aşı alacağız ve sonra da ortak üretim yapacağız. Yerli aşımızı da yaptığımızda tüm dünyayla paylaşmaya hazırız.

MISIR İLE İLİŞKİLER

Mısır halkına yönelik tavrımız çok çok olumlu. Düşman kardeşler olarak değil dost olarak, Mısır’la olan tarihten gelen birlikteliğimizi sürdürme gayretindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkıyla görmek bizi üzer. Önce istihbarat sonra Dışişleri tarafında görüşmeler başladı. Bunu geliştirerek devam edeceğiz.

ANAYASA ÇALIŞMALARI

Bizim Devlet Bey’le zaman zaman görüşmelerimiz oluyor. Yeni anayasayla ilgili konuları da görüştük. Şu anda onlar belli bir noktaya geldiler, hazırlıklarını da bize gönderdiler. Bizim hazırlığımız da bitmek üzere, biz de kendilerine sunacağız. Sonra ortak bir çalışma yapacağız ve muhalefete de takdim edeceğiz. Sivil toplum örgütleriyle de bu çalışmaları paylaşmak suretiyle milletin genelinin kabul edeceği bir anayasayı çıkartalım istiyoruz.”

LUKAŞENKO İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

ERDOĞAN’IN BİR YILI





İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı’nın 2020 yılındaki programlarının, ziyaretlerinin ve çalışmalarının fotoğraflarla anlatıldığı ‘Aşkınan koşan yorulmaz’ kitabını gazetecilere dağıttı. Kitapla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üstad Neşet Ertaş’ın ‘Aşkınan koşan yorulmaz’ ifadesi var. Biz de bu 19 yılda aşkınan koştuk” dedi.

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