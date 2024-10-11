Erdoğan’dan Arnavutluk ziyaretinde mesajlar... Gazze soykırımı tüm insanlığın ortak utancı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Arnavutluk’a giderken Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yla ortak basın toplantısında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı için geldikleri dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene, Arnavutluk’ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100’üncü yıldönümünü idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk’la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor.

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TERÖRLE ORTAK MÜCADELE

Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk’un silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizat ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gereken desteği vereceğiz. Değerli dostum Başbakan Sayın Rama’yla FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu da ele aldık. İnşallah bugün aldığımız kararlar suretiyle terör örgütleriyle mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz. Sayın Başbakan ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Arnavutluk’un gerek bölgemizde gerek uluslararası alanda barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını takdirle takip ediyoruz. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan’daki İsrail mezalimi görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

KÜRESEL DÜZENE TEHDİT

Netanyahu hükümeti artık küresel düzeni tehdit ediyor. Gazze’de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Bu nedenle acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu konuda Arnavutluk’un da üzerine düşeni yerine getireceğine samimiyetle inanıyorum.”

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BALKANLARIN EN BÜYÜK CAMİSİ İBADETE AÇILDI









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Arnavutluk ziyaretinde Tiran’da Namazgâh Camisi’ni de törenle açtı. Erdoğan açılışta “Balkan coğrafyasının en büyük camisinin kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgâh Camisi’ni bugünün inşaat teknolojisi ile, Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Balkanların en büyük camii Namazgâh Camii’nin tüm müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum. Camimizde açık alanlarla birlikte aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Kütüphane, engelli asansörü, çalışma odaları ve kültür merkezi ile camimizi bir külliye anlayışıyla inşa ettik” dedi.

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ARNAVUTLUK’LA TİCARET HEDEFİ 2 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, Arnavutluk’la imzalanan anlaşmalara ilişkin de şu bilgileri verdi: “Tarım, yükseköğretim ile halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında imzaladığımız üç anlaşmayla işbirliğimizi ilerletme irademizi teyit etmiş olduk. Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi, halklarımızın refahını artıracak adımlar olarak görüyoruz. Ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde karşılıklı yatırımlarımızı yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık. Sağlık alanındaki güçlü işbirliğimizi de 2021’de rekor sürede inşa ettiğimiz Fier Dostluk Hastanesi’nin ortak işletmesiyle sürdüreceğiz.”

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SICAK KARŞILAMA









Önce Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde Bayram Begay ile görüşmeler yapan Erdoğan daha sonra Arnavutluk Başbakanlığı’na geçti. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından törenle karşılandı. Başbakanlık binasındaki basına kapalı görüşmenin ardından Erdoğan ve Rama, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı’na başkanlık etti, anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Erdoğan ve Edi Rama, Başbakanlık’ta baş başa görüşme, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

EDİ RAMA’NIN EŞİNDEN TÜRKEVİ TEŞEKKÜRÜ









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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’nın eşi Linda Rama ile bir araya geldi. Görüşmede Linda Rama, New York’ta Türkevi’nde düzenlenen ‘Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk’ sergi ve defilesine daveti için Emine Erdoğan’a teşekkür ederek, programı çok beğendiğini söyledi. Görüşme sonrası açıklama yapan Emine Erdoğan, “İki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarını daha da güçlendirecek konuları ele aldık. Karşılıklı ziyaretlerle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin giderek derinleşeceğine dair inancımız ortak” dedi. Emine Erdoğan, Rama ile geleneksel Arnavut kadın kıyafetleri sergisini de gezdi. Emine Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajla da samimi ev sahipliği için Linda Rama’ya teşekkür etti ve dostluğun daimi olmasını temenni etti.