Erdoğan’dan Angola’da mesajlar: Korkarsak zulüm Afrika’yı kuşatır

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Afrika turunun ilk durağı olan Angola’daydı. Erdoğan başkent Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:

“Görüşmelerimizde özellikle savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. Afrika ile ilişkilerimizde, Afrika’nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması gibi her alanda bütüncül şekilde ele alıyoruz.

500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz. Eğitim, tarım, sanayi, gümrük, turizm alanlarından 7 anlaşmaya imza attık.

Türk Hava Yolları 13 Ekim itibarıyla Angola’ya doğrudan uçuşlara başladı. Vize serbestisi konusunda atacağımız kolaylaştırıcı adımlar da insan ve ürün hareketliliği sağlayacak. Bakanlarımızın karşılıklı ziyaretleri THY’nin uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. Şu anda İstanbul-Luanda arası non stop 7.5 saat.

KİTABIMDA DİLE GETİRİYORUM

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Angola’nın dışında Afrika’nın ilk ülkelerinin birçoğunun yeraltı, yerüstü kaynakları hepsi maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Tabii adaletsiz bir yaklaşımın çok açık net ortaya koyduğu neticedir. Bunların en önemlisi Fransa’dır. Fransa, Afrika’yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Buralarda nice insanlar öldürülmüştür. Yüzbinlerce insan buralarda öldürülmüştür. Başta Cezayir, Ruanda olmak üzere. Bu insanlar öldürülürken kimsenin sesi çıktı mı? Zalim bir yapı, adil olmayan bir yapı ve bu adil olmayan yapı maalesef zulmünü devam ettirmiştir. Bunları ben bu kitabımda dile getiriyorum. Çünkü adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Eğer korkarsak, korktukça bu zulüm tüm Afrika’yı kuşatacaktır. Bununla birlikte, ayağa kalkmak gerekiyor. Haklarımıza, adil bir yapıya sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için de bunu kaleme aldım, bunun için konuştum, bunun için anlattım. Şu anda da işte hâlâ bakın Libya da olanları görüyorsunuz. Bunun yanında bile aynı şekilde Somali’de olanları görüyorsunuz. Zulüm devam ediyor, bitmiş değil. Aynen Sahraaltı, Sahraüstü her yerde zulüm. Bunları aşmak için de daha adil bir dünyayı hep beraber inşa etmemiz, kurmamız gerekiyor.”

İHA VE SİHA TALEPLERİ VAR

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Erdoğan “Angola Devlet Başkanı Lourenço savunma sanayii konusunda üç ay önce Türkiye’ye yaptıkları ziyarette özelikle İHA ve SİHA’larla alakalı talepleri oldu” diyerek şu bilgileri verdi:

“Aynı şekilde zırhlı taşıyıcılarla ilgili olarak bugün de yine bazı görüşmeler yaptık. Tabii bu konuda Türkiye’nin malum son 19 yılda özellikle savunma sanayiinde attığı adımlar gerçekten kendilerinin de dikkatini çekiyor ve bu konularda da savunma bakanlarımız birbirleri ile görüşmek suretiyle ne gibi ürünlerin alım satımı yapılabilir bunları da görüşmek suretiyle bu adımları da atacağız. Biz bu konularda biliyorsunuz tutucu değiliz, her türlü desteği de vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Savunma bakanlarımız görüşmeleri yapacaklar ona göre de adımları atacağız. Yapılan yedi tane anlaşma bunun zaten ilk adımlarıdır.”

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TARİHİ ZİYARET

Erdoğan'ın Angola ziyareti cumhurbaşkanı düzeyinde ilk olması açısından tarihi nitelik taşırken heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Erdoğan Angola’nın bağımsızlığını kazandığı 1975’ten 1979’daki ölümüne kadar ilk devlet başkanlığı görevini yürüten Dr. Antonio Agostinho Neto adına yapılan anıtı da ziyaret etti.

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