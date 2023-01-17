Erdoğan’dan Anayasa mesajı: 400’ün altında olursa kilidi millet açacak

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Eyüpsultan’daki Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası’nın açılış programına katıldı. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra eşi ve vakfın Onursal Başkanı Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta ve çok sayıda davetli yer aldı. Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ŞULE ABLAMIZIN BÜYÜK PAYI VAR

“Şule Yüksel Şenler, modern ve geleneği kucaklaştıran fikirleriyle özellikle kadınlarımıza kamusal alanda var olabilmenin yolunu açmıştır. Türkiye’nin ve kadınlarımızın bugün elde ettiği başarılarda Şule Ablamızın emeği, gayreti ve dirayetli duruşunun çok büyük payı vardır.

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Kısa süre önce Meclisimizin takdirine sunduğumuz Anayasa değişikliği teklifi, yasalaşması halinde bu reform sürecinin adeta zafer tacı olacaktır. Bu düzenleme kabul edilirse artık hiç kimse aklına estiğinde sosyal medya üzerinden bir gece yarısı eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecektir.

ZİYARETİ KABUL ETMEDİLER

Bir daha bu millete üniversite kapılarının önlerine kurulmuş ikna odası utancını kimse yaşatamayacak. Kadınlarımızın zaten en temel hakkı olan kılık kıyafet özgürlüğü anayasal güvenceye kavuşturularak eski Türkiye heveslilerinin kursaklarına bir düğüm daha atılacaktır. Kalktın söyledin. Sorun yoktu. Hadi madem bunu söyledin. Gel bunu anayasal bir zemine oturtalım. Beraberce artık bu ülkede böyle bir sorun kalmasın dedik. Arkadaşlarım ziyarete gitmek istediler. Beyefendiler ve Hanımefendi ziyareti kabul etmedi. İşte bunlar bu kadar dürüst.

AİLE KURUMUNU KORUMA AMAÇLI

Teklifimizle kadınlarımızın haklarını güçlendirme yanında, aile kurumunu küresel odakların desteğiyle palazlanan ve giderek pervasızlaşan salgın akımların saldırılarından da korumayı amaçlıyoruz. Özgürlük kılıfı altında toplumun taşıyıcı sütunu olan aile müessesesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. İnsan fıtratına aykırı sapkınlık virüsünün millet varlığımızı daha fazla zehirlemesinin önüne set çekmek istiyoruz. Kadınlarımız, aile yapımız ve geleceğimiz adına hayati önemdeki Anayasa değişikliği teklifine akıl, izan ve sorumluluk sahibi hiç kimsenin, hiçbir milletvekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum.

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YAN ÇİZMEYE BAŞLADILAR

Temennimiz, Meclisimizin 400’ün fevkinde bir oyla bu düzenlemeyi Genel Kurul’da kabul ederek kadınlarımızın beklentilerine cevap vermesidir. Beklentimiz gerçekleşmez ve 400’ün altında bir Meclis aritmetiği oluşursa, bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz, öyleyse millete gideceğiz ve son sözü millet söyleyecek. Kilidi milletimizin iradesi açacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.”

ŞULE YÜKSEL ŞENLER VAKFI BİNASI HİZMETTE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Eyüpsultan’da törenle açılışını yaptığı Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasını eşi Emine Erdoğan ve diğer konuklarla birlikte gezdi. Vakfın Onursal Başkanı olan Emine Erdoğan kurs binasını gezerken, moda tasarım derslerinin verildiği atölyeyle yakından ilgilendi. Emine Erdoğan burada dikiş makinesinin başına geçerek dikiş dikti.

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EŞİMİN VE BENİM HAYATIMIZDA MÜSTESNA YERİ VARDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i anlatırken şöyle konuştu: “Fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızları mesabesindeki bu anıt şahsiyetler, ‘alimin ölümü alemin ölümü’ gibidir sözündeki hikmetin canlı şahitleridir. Ömürlerine sayısız eseri, kitabı ve mücadeleyi sığdıran böylesi insanlar geride hep şükranla, dua ile anılacak muazzez bir miras bırakmışlardır. Eşimin ve benim özel hayatımızda müstesna yeri olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi işte böyle seçkin bir insan ve münevverdi. Türkiye’yi karış karış gezmesi, en küçük nahiyeye giderek İslami tecrübelerini anlatması, özellikle gençlerimizi derinden etkilemiştir.

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DİRENİŞİN SEMBOLÜYDÜ

Şule Hanım’ın kendine has örtünme tarzının gençler tarafından örnek alınması ve yaygınlaşması, irtica yaygaracılarını da harekete geçirmiştir. Öyle günler yaşadı ki, gazete sayfalarından doğrudan hedef gösterildi. Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildi. Hakkında yürütülen soruşturmalar, kovuşturmalar hiç eksik olmadı. İsmi marjinal örgütlerin infaz ve ölüm listelerinde yer aldı. Konferanslarına yönelik bomba ihbarları yapıldı. Evi kundaklanmaya, ateşe verilmeye, canına kastedilmeye çalışıldı. Sıkma baş denilerek fütursuz itibar suikastlarına maruz bırakıldı. Bunların hiçbiri Şule Yüksel Şenler’i inandığı yolda yürümekten, inandığı değerleri cesaretle savunmaktan bir an olsun alıkoymadı. Tehditlere rağmen Şule Yüksel Hanım ülkemizde hem direnişin, hem dirilişin sembollerinden biri haline geldi.”