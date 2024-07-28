Erdoğan’dan anahtar teslim töreni... "Ayder’i kirlilikten çirkinlikten kurtardık"

Haberin Devamı

PIRIL PIRIL TAMAMLADIK

“2021’de Rizemiz sel afetine maruz kaldı. Hemen birkaç gün içinde kolları sıvadık, temelleri attık, gece-gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı. Afetzede kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz köy evlerimizi, konutlarımızı, dükkânlarımızı, çay alım evlerini, altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte söz verdiğimiz şekilde pırıl pırıl tamamladık. AFAD Başkanlığımız TOKİ ile beraber Çayeli Büyükköy ve Merkez Muradiye’de toplam 108 konutun yanı sıra 10 dükkânı tüm alt ve üstyapısıyla birlikte tamamladı.

368 KONUT VE 31 DÜKKÂN

Rize’de kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdik. Gerçekten muhteşem eserlere imza attık. Yine TOKİ tarafından Rize Merkez Taşlıdere’de 133 konut ve 20 dükkân ile Güneysu’da 127 konut inşa edildi. Kentsel dönüşüm projelerimizle 260 konutun ve 21 dükkânın yapımını tamamladık. Böylece toplamda 368 konut ve 31 dükkânı teslim etmiş oluyoruz.

Haberin Devamı

1800 ARAÇLIK OTOPARK

Resmi açılışını yaptığımız bir diğer eser Ayder Yenileme ve Koruma Projesi Kapalı Otopark İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi’dir. 1800 araçlık kapalı otoparkımız, eşine az rastlanır şekilde üstü yeşil alan ve ağaçlarla süslenerek yeraltına inşa edildi. Artık araçlar burada otoparka bırakılıyor. Vatandaşımız ring aracına biniyor, ziyaretini yapıyor, keyfini çıkarıyor ve aracına geri dönüyor. Ayder’in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Toplam 517 milyon maliyetle hizmete verdiğimiz bu önemli altyapı yatırımı hayırlı olsun. Böylece sadece çevre ve şehircilik alanında bugün Rizemize 855 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz.

ÇARPIK BİNALAR YIKILDI

Karadeniz’in gözbebeği olan Ayder’e yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil. Altyapı yenilemesi, çevre düzenlemeleri ve diğer pek çok çalışmamızla Ayder’i kirlilikten, çirkin yapılaşmadan kurtardık. Yıktığımız çarpık binaların yerine bir termal otel ve 6 apart otel inşa ettik. Bu otellerin tüm inşa malzemeleri de bölgenin yöresel özelliklerine ve renklerine uygun şekilde doğal malzemelerle yapıldı. Ayder’de daha evvel yapılmış tüm otellerin, evlerin kirli suları Fırtına Deresi’ne akıyordu. Son teknoloji bir arıtma tesisi yaparak su kirliliğini de önledik. Güncel rakamlarla Ayder’e toplam 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaparak eski güzelliğine kavuşturduk.

Haberin Devamı

RİZE’YE 32 KALEM HİZMET

Rize Belediyemizin merkezde hayata geçirdiği 4 farklı projeyi, MEB’in Merkez, Pazar ve Ardeşen’de inşa ettiği anaokullarını ve ilkokulları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Güneysu, Ardeşen ve Kalkandere’de tamamlanan eserleri, İl Özel İdaremizin şehrimize ve ilçelerimize kazandırdığı, eser, proje ve yapım işlerini, Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü ile İller Bankamız tarafından tamamlanan düzenleme ve yapım işlerini resmen açıyoruz. Böylece farklı alanlarda toplam tutarı 1.6 milyar lirayı bulan 32 kalem hizmet, eser ve yatırımı şehrimize kazandırıyoruz.”

Haberin Devamı

Erdoğan anahtar teslim töreninde çocuklara oyuncak ve harçlık verdi.

EN FAZLA BORCU OLAN 5 CHP’Lİ BELEDİYE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili tartışmada CHP’ye şöyle yüklendi: “CHP Genel Başkanı’nın SGK prim borçlarını ödememek için gösterdiği çabayı izledikçe gülsek mi ağlasak mı inanın bilemiyoruz. Biz kimseye iftira atmıyoruz, sadece gerçekleri ortaya koyuyoruz. Bunların niçin paniklediğini aslında rakamlar bizlere anlatıyor. SGK’ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP’li belediyeler. Toplam 96 milyar liralık borcun, 65.1 milyar lirası yani yüzde 68’i CHP’li belediye ve iştiraklerine ait. Büyükşehirlerde durum çok daha kötü. Büyükşehir borçlarının yüzde 76’sı CHP’li belediyelere ait. SGK’ya borcu 1 milyar liranın üzerinde olan 6 ilçe var. Bu 6 ilçeden 5’i CHP belediyesi. 500 milyon liranın üzerinde borcu olan 26 ilçeden 24’ü CHP’li. SGK’ya borçluluk noktasında zirveyi bunlar kimseye bırakmadı. Borcu en fazla olan belediyeler CHP’nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP’ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor. Çalışma Bakanlığımızın yayınladığı en borçlu belediyeler listesine şöyle bir bakın. İlk 5 belediyenin borcunun son

5 yılda 9 ila 883 kat arasında arttığını görürsünüz. Yani bunların borç ödeme gibi kültürleri, böyle bir alışkanlıkları yok.”

Haberin Devamı

DANS GÖSTERİSİNE GELİNCE PARA VAR

- “Dikkat edin vals gösterisine, dans gösterisine gelince para var, gazetecilere Roma turu yaptırmaya gelince para var, destelerle kule yapmak isteyince para var. Kişisel reklam kampanyalarına harcamak için para var” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Ancak SGK’ya borcunu ödemeye gelince para yok. Yetimin, öksüzün, emekçinin hakkını vermeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Benim milletim buna kanar mı? Kusura bakmasınlar ama kimse kör değil. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor, çok iyi görüyor.

BORÇ BİLDİRİMLERİ BAŞLADI

Biz de öne sürülen bahanelerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladı. Sonra da bu prim borçlarının tahsili için gerekli adımları atacağız.”

Haberin Devamı

CHP GENEL BAŞKANI’NA TAVSİYEM

- ERDOĞAN “CHP Genel Başkanı’na tavsiyem, öncelikle dersine iyi çalışması ardından enerjisini borcunu ödemekten kaçmak yerine milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Türkiye, milletimiz ve emeklilerimiz için en doğru yol budur. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz. SGK’ya olan birikmiş borçlarınızı daha fazla geciktirmeden ödeyin derken sadece emekçinin hakkını savunuyoruz” dedi.