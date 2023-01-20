Erdoğan’dan Amasya’da tünel açılışı... 2023’ü tarihe gururla kaydedeceğiz

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Beştepe’den Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, şunları söyledi:

KARAYOLU PROJESİNİN EN ÖNEMLİ YERLERİNDEN

“Badal Tünelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolu projemizin en önemli bölümlerinden biri bu tüneldir. 921 metrelik tünelimizin yanı sıra 3.6 km’yi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor. Keskin virajları nedeniyle eski yolu devre dışı bırakıp bu tünel sayesinde artık vatandaşlarımız huzurla seyahat edecek. Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Vakitten ve akaryakıttan yılda 21.4 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak bu projeyi, 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik. Ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi 2023 hedeflerine kavuşturma yanında Türkiye Yüzyılı’na bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz.

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TÜRKİYE YÜZYILI TERAKKİ DEVRİ

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini her alanda toplamaya başladık. İnsanlarımız başka yerlere gitmek zorunda kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde kendi düzenini kurabiliyor, geleceğe umutla bakabiliyor. Ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacının önemli bir oranını tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına milletimizle birlikte daha büyük umutlar ve hedeflerle girdik. Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp, terakki (yükseliş) devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel dünya, salgın, ekonomi, krizle ve savaşla kökünden sarsılırken ülkemizi sahip olduğu güçlü altyapı ile büyük bir atılıma hazırlamak için çok mücadele verdik.

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GIPTAYLA TAKİP EDİLİYORUZ

Önümüzde çıkartılan engelleri birer birer aşarak, kurulan tuzakları birer birer bozarak, maruz kaldığımız saldırıları birer birer göğüsleyerek, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik. Geçmişte kendi krizlerine boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata dönüştürebilen bir ülke olarak gıpta ile takip ediliyoruz. Bu sürecin en kritik noktasında ülkemizi yeni vizyona kavuşturmanın eşiğindeyiz. Pek çok büyük projemizin, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023’ü tarihe şanla, şerefle ve gururla kaydedeceğiz. Türkiye’nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar yüklüyor.”(ANKARA)

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YILLIK 22 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK

Amasya’da dün açılan Badal Tüneli 921 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak hizmet verecek. Bağlantı yolları ile toplam uzunluğu 4.5 kilometreye ulaşırken, proje içinde toplam 345 metre uzunluğunda 4 adet köprü yer alıyor. Keskin virajlar, taş düşmesi ve buzlanma etkisiyle ortaya çıkan kazalar da son bulacak. Badal Tüneli ile zamandan 17.6 milyon TL, akaryakıttan 4.1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 21.7 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyon miktarı 488 ton azalacak.Coğrafi konumuyla kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağlayan şehir, doğu-batı yönünde de İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar yurtiçi ve yurtdışı ulaşım ve ticareti kolaylaştıracak.(ANKARA)

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EKONOMİDE İLK 10 HEDEFİ

Erdoğan Türkiye’nin hedeflerini anlatırken şöyle dedi: Ülkemizin sahip olduğu kazanımları korumamız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendirmeliyiz. Siyasi ve ekonomik gücümüzü arttırmak suretiyle önce dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeli ardından ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdürmeliyiz. Aksi takdirde önümüze çıkan tarihi fırsatı bir kez daha kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın sembolü haline getirdik. 2053 ve 2071 tarihlerini Türkiye Yüzyılı’nın ara hedefleri olarak kayıtlara geçirdik.”