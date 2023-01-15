Erdoğan’dan alkış polemiğine yanıt: Sevincimizi çekemediler

Haberin Devamı

Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla’mızda görmek mümkündür. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin altyapısından üstyapısına kadar tüm eksiklerini gidermiş, Türkiye Yüzyılı’nın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamlamış olarak huzurunuzdayız. Hep yaptıkları gibi 2023 hedeflerimizi hayat geçirmek için başlattığımız her programı, projeyi, yatırımı engellemeye çalıştılar. Ne diyorlardı? Yapamazsınız. Bu onlar için bir hezeyandı ama bunu dün gibi hatırlıyoruz. Biz AK Gençlik’le, AK kadrolarla bunlara yüz vermedik, hiç kulak asmadık.

BU ORDUNUN BAŞKOMUTANI

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde TSK’nın gücüne güç katacak bir savunma sanayisi projemizin açılışında ordumuzun komutanlarıyla birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye’de bu ordunun Başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada Fırtına OBÜS’lerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yapabilir misiniz? Altay tanklarının teslimini yaptık Bay Kemal. Bunlarla ordumuz çok daha güçlü, ordumuz bunlarla o terör örgütlerini ne yaptı? İnlerine gömdü. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın.

TAHAMMÜL EDEMİYORLAR

Cezaevlerindeki teröristleri de nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma, o teröristler öyle oralardan çıkamazlar. Ama bu şimdiden vaat ediyor. Diyarbakır’da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu, ‘Onları çıkaracağım’ diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Anayasa’mıza göre, bu kardeşiniz bu ordunun Başkomutanı’dır. Bunu ben söylemiyorum Anayasa’mız söylüyor. Bunlar Arifiye’deki atıl fabrikanın ülkenin savunma sanayinin en önemli üretim tesislerinden biri olmasından rahatsızlar. Bunlar karasından havasına, denizinden siberine kadar savunma sanayinin her alanında kendi tasarımını, kendi üretimini yapabilen Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan , Muğla ziyaretinde Selman Soğancı ve ailesinin çay davetini kırmayarak evlerine gitti.

Haberin Devamı

DAVUTOĞLU’NA CEVAP: SEÇİLMEDEN ‘SEÇİME GİDERİZ’ DİYORLAR

“Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı baş çekiyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar Anayasa’yı da hiç okumamış. Sen nasıl oluyor da daha seçilmemişsin ve seçilmediğin halde ‘Hemen seçime gideriz’ diyorsun. Ah ah… Neyse olanlar oldu. Bunların ‘Allah bir’ dediğine inanın, başka hiçbir şeye inanmayın. Çünkü Allah bir.

Masanın altında, üstünde sakladıkları gözükmeyen ortakları ayrı telden çalıyor. Daha ortada fol yok yumurta yok, sizin deyiminizle şerlenmelerinden, şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Bunlar sadece zarar dostudur. Ülkenin ve milletin iyiliğini istedikleri tek bir örnek görülmemiştir.”