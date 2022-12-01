Erdoğan’dan AK Parti’ye: Kırgınlık varsa onarmalıyız

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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Erdoğan, özetle şunları söyledi:

DÜZCE AFET BÖLGESİ

“Türkiye’nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. İşte bunun için küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı sorunların tek çözüm adresi Cumhur İttifakı ve AK Parti’dir diyoruz. İşte bunun için derdimin dermanı çaresi belli, yarın değil hemen şimdi, doğ ey güneş başlasın Türkiye Yüzyılı diyoruz.

Sizlerden hem bugüne kadar ülkemize sağladığımız kazanımların hem bugünkü sorunların yegâne çözüm adresi olduğumuzu milletimize anlatmanızı istiyorum. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına dair hayallerimizi de bıkmadan usanmadan insanımızla paylaşmanızı sizlerden bekliyorum.

YALANLAR DÜNYASI

Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla doğru şekilde bilgilendirmediğimiz her bir kardeşimizin muhalefetin yalan ve iftiralarının hedefi haline geleceğini unutmayalım. Seçim yaklaşıyor, Bay Kemal göreceksiniz tamamen bir yalanlar dünyası ile milletin karşısına çıkacak. Vizyonumuzla hayallerini zenginleştirmediğimiz her bir insanımızın muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarının girdabına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım.

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GÖNÜLLERİ KAZANMALIYIZ

Milletimizle aramızdaki gönül köprülerini güçlendirmeliyiz. Kapısına gittiğimiz, selam verdiğimiz, elini tuttuğumuz insanlarda bize karşı küslük varsa barıştırmalıyız, kırgınlık varsa onarmalıyız, bezginlik varsa umut vermeliyiz, korku varsa güven aşılamalıyız, nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz. Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramalıyız. Ne yapıp edip her bir ferdi ile 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız. İl teşkilatlarımızın seçime kadar asli vazifesi sahayı en küçük bir boşluğa meydan vermeden tutarak, bu tarihi sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmektir.

UCUBE BİR TEKLİF

(Muhalefetteki 6’lı masa) Becerebildikleri tek iş var, anayasa değişikliği teklifi metnini açıklamak oldu. Eski Türkiye ipi ile indikleri kuyudan da çıkarta çıkarta terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar.

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Şöyle bir gözden geçirdim. Masanın etrafındakilar artı masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar, memnun olurlar? Buna çalışmışlar. Baştan aşağı incelediğiniz zaman görürsünüz. Birisinin derdi, bundan sonra belediyeler kapatılmayacakmış. Öbürünün derdi, hazine yardımları azmış, herkes buradan nasibini alacakmış. Herkese bir şey verelim, bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar. Benim milletim bunu yutmaz.

Eğer bugün ekonomide Türkiye bir kalkışmanın içerisindeyse, üçüncü çeyrekte de 3.9’u yakalayarak G20 ülkeleri arasında ilk 5’in içerisinde yer alıyorsa bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye güçleniyor.

CUMHURBAŞKANI NİYE VAR

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Yeni düzenlemede bir de şunu söylüyorlar, Cumhurbaşkanı herhangi bir iade vs. yapamayacak. Bu Cumhurbaşkanı niye var? Bunların şimdi hazırladıkları tezgâh böyle. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde böyle bir anlayış var mı? Yok. Birilerine başbakanlık vermeleri lazım. Başbakanlık verme noktasında, başkanlık sisteminde bu yok, başkan yardımcısı var. Öyleyse çok partili parlamenter sistemde başbakanı bir yere koyabiliriz. Anlayış bu. Teklif metni CHP ve masa arkadaşlarının vizyonlarının olmadığını teyit etmiştir.”

MARKET DE MARKET...

- Erdoğan market fiyatlarına ilişkin medyayı eleştirdi: “Yatıyorlar, kalkıyorlar, belli bazı isimleri ekrana çıkarmak suretiyle oradan market de market. Yaptıkları iş bu. Bu marketlerle ilgili gerek zincir marketlerde, gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar birisinde şöyle, birinde böyle söyledikleri bu. Bu hafta yaptığımız Kabine toplantısında arkadaşlarımıza söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrollerimizi daha da sıkılaştıracağız. Özellikle de bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız.”

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KILIÇDAROĞLU’NA: BİZ DE AYIN 3’ÜNDE ŞANLIURFA’DAYIZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları konuşmasında, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısı için “3 Aralık’ı bekleyin” sözlerine şöyle karşılık verdi:“Şimdi ayın 3’ünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal, ayın 3’ünde biz de Şanlıurfa’dayız, biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken, bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa’dan ses nasıl geliyor? Sendeki sese benziyor mu, benzemiyor mu? Kendi içinde sayısız çelişki barındıran, tek bir vizyon ışıltısı dahi taşımayan bu metni tartışmak abesle istigaldir. Vizyon Şanlıurfa’da. Önümüzdeki tek somut gerçek, bizim Türkiye Yüzyılı, onların da eski Türkiye dediğidir. Ortadaki tek hakikat bizim ülkemizi küresel liderliğe taşımayı onların ise yönetilemeyen bir Türkiye’yi taahhüt ettiğidir.”

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BEŞTEPE’DE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le Beştepe’de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Resmi açıklamanın yapılmadığı görüşmede en kritik başlık yaklaşık 1.5 milyon kişiyi kapsaması beklenen EYT düzenlemesi ile asgari ücret oldu. Asgari ücret maratonu öncesinde Bakan Vedat Bilgin, Erdoğan’a bilgilendirme yaptı. Beştepe’deki görüşmede merakla beklenen EYT düzenlemesinin bütçeye yaratacağı etkinin de ele alındığı bildirildi. Belediyelerin vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması da masadaki başlıklar arasında yer aldı. Asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek. (ANKARA)





ÜÇ ELÇİDEN GÜVEN MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç ülke büyükelçisinin güven mektuplarını kabul etti. Erdoğan, dün Beştepe’de Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe’nin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrı ayrı yapılan takdim törenlerinin ardından büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.(ANKARA)

BELEDİYE BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, dün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında belediyelerin SGK ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için talimat verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, bir belediye başkanının belediyelerin en büyük sorunlarından biri olan SGK ve vergi borçlarıyla ilgili yeni bir yapılanma ya da düzenleme yapılmasını istediği belirtildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili bakanlara “Bu konuyu çözün” diyerek talimat verdiği aktarıldı.