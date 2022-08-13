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Erdoğan’dan AK Parti kurucularına mektup: 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Kuruluş Yıl Dönümü
Erdoğan’dan AK Parti kurucularına mektup: 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 12:53

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci yıl dönümü nedeniyle kuruculara mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Kuruluşundan beri girdiği her seçimden birinci çıkan AK Parti olarak, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde bir kez daha desteğinize talibiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşim; sizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum" diyerek başladığı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 21 yıl önce, 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti’nin resmi kuruluşunu tamamlayarak milletimize hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olmuştuk. 'Bir olduk, 21 olduk' şiarıyla çıktığımız bu yolda ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de kuruluşumuzun üzerinden 16 ay geçmeden girdiğimiz ilk seçimde, partimizi açık ara farkla iktidara getirerek bize olan güvenini göstermiştir. Türkiye'nin; vesayetin sancılarıyla kıvrandığı, geri kalmışlığın yükünün altında ezildiği, istikrar ve güvensizlik bataklığında çırpındığı, dört bir yandan hak ve özgürlük taleplerinin yükseldiği, velhasıl tarihin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşadığı bir süreçte üstlendiğimiz bu ağır sorumluluğun hakkını vermek için gece gündüz çalıştık."

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"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİN TAMAMINI YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede ediyoruz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksiklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağı atılımların da altyapısını kurduk. Şimdi bu güçlü altyapının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Kuruluşundan beri girdiği her seçimden birinci çıkan AK Parti olarak, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde bir kez daha desteğinize talibiz. İnşallah partimizin bir sonraki kuruluş yıl dönümü mutluluğunu, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış bulunmanın gururuyla, yine hep beraber yaşayacağız. Ülkemizin bugüne kadarki tüm meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntılarına da yine biz çare bulacağız. Partimize bugüne kadar oyları ve dualarıyla destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Kuruluş Yıl Dönümü

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