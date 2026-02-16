Erdoğan’dan Afrika diplomasisi

×
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, salı günü Etiyopya’ya günübirlik ziyarette bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve yeni işbirliği anlaşmaları öne çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Afrika Boynuzu’nun önemli aktörlerinden Etiyopya’da olacak. Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin daveti üzerine Addis Ababa’da temaslarda bulunacak. Günübirlik  ziyarette ticaret, savunma ve altyapı alanlarında müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzalanması öngörülüyor. Ziyaretin Türkiye’nin ‘Afrika Açılımı’ politikasında yeni bir ivme sağlaması açısından önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Özellikle enerji, yatırım ve savunma sanayi başlıklarının görüşmelerde öne çıkması bekleniyor.

BAE ZİYARETİ ERTELENDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bugün yapacağı ziyaret ise ertelendi. Erdoğan, dün BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.       

