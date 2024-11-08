Erdoğan’dan AB’ye: Üyelik engelinin makul izahı yok

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Avrupa Siyasi Topluluğu Beşinci Zirvesi Genel Oturumu’nda hitabında özetle şunları söyledi: “Avrupa Siyasi Topluluğu’nu, kıtamıza yönelik ortak tehditleri samimi bir ortamda ele aldığımız bir platform olarak görüyoruz. Türkiye, civar bölgelerle yakın kültürel bağları, güçlü ordusu, köklü devlet tecrübesi, ilkeli dış politikası ve yetişmiş insan kaynağıyla bir istikrar adası vazifesi görmeye devam edecektir. Avrupa coğrafyasında maalesef savaşın üçüncü yılını geride bırakıyoruz. Ukrayna’daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Biz en başından beri her iki tarafın da masada olduğu bir müzakere sürecini ve devamında kalıcı, adil bir barışa ulaşılmasını savunduk.

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İSRAİL’E HER BOYUTTA BASKI

Gazze’de bir yıldır süren soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Buna son dönemde Batı Şeria ve Lübnan’a gerçekleştirilen gayriahlaki ve gayrihukuki saldırılar da eklenmiştir. 50 bine yaklaşan can kaybı dikkate alındığında ateşkesin ivedilikle sağlanması, kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardımın bölgeye ulaşması için İsrail’e her boyutta baskı yapılması elzemdir. İsrail’in saldırganlığına kayıtsız şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler.

FİLİSTİN’İ TANIMA ÇAĞRISI

(Filistin devletini tanıyan) İrlanda, Norveç, İspanya ve Slovenya’nın bu yönde attıkları adımları takdirle karşılıyor, kendilerini ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Bu tanıma kararlarının, bölgede barış isteyen Avrupalı devletler için de bir emsal teşkil ettiğine inanıyorum. Küresel adalete ve barışa katkı vermeleri için Filistin’i henüz tanımayan tüm ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyorum.

GÖÇMENLERE KARŞI IRKÇILIK

AB’nin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye’nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa’nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır. Avrupa’yı ve ötesini etkileyen geniş çaplı sorunlara çözüm bulunabilmesi için Türkiye’nin desteği şarttır. Avrupa’da nefret, İslam karşıtlığı ve ırkçılık, sosyal uyumu ve istikrarı zedeliyor. Küresel dengelerin yeniden kurulduğu böylesine belirsiz bir dönemde, hemen her alanda yeni ve etkin politikalar geliştirmemiz elzemdir. Daha derin işbirliği önündeki siyasi engellerin, önyargılı birtakım tutumların artık geride bırakılması gerekiyor. Aksi takdirde, Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu fikri ve ekonomik dönüşümleri yakalaması mümkün olamayacaktır.

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AVRUPA’NIN YARARINA

Hakkaniyetli bir genişleme politikasının Birliğin en önemli jeopolitik aracı olduğu açıktır. Türkiye gibi kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur. Mevcut jeopolitik konjonktürde üyelik perspektifimizin güçlendirilmesinin, hem Avrupa’nın hem yakın coğrafyamızın yararına olacağı açıktır. Türkiye olarak, AB ile ilişkilerimizin sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi için diyalog ve işbirliğine hazırız.

TERÖRE KARŞI BEKLENTİLER

PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz. FETÖ’nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz. DEAŞ, ülkemizin de önemli katkılarıyla Suriye ve Irak’ta toprak hâkimiyetini kaybetmiş olsa da küresel ölçekte güvenliği tehdit ediyor. Örgütün odağının kaymaya başladığı Batı Afrika ve Orta Asya’daki yabancı terörist savaşçı hareketliliğinin dikkatle takip edilmesini önemsiyoruz.”

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LİDER TRAFİĞİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katıldı.

Zirvedeki konuşmasının yanı sıra ikili temaslarda da bulunan Erdoğan, Budapeşte’de spor müsabakalarının yanı sıra konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Puskas Arena’da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da aralarında olduğu çok sayıda liderle bir araya geldi.

Erdoğan Macron’la görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

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AVRUPA’NIN ZOR GÜNDEMİ

- Macaristan’daki zirvede düzensiz göçle mücadele, Ortadoğu’daki savaş, ekonomi güvenliği, iklim de ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Liderler, ABD’nin 47. Başkanı olarak Donald Trump’ın seçilmesiyle ilgili gelişmeleri de masaya yatıracak.

RUM LİDER MASAYA KOŞTU

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 5’inci Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Yunanistan ve Arnavutluk başbakanları Kriakos Miçotakis ve Edi Rama ile kahve içerken görünce fırsatı değerlendirdi ve masaya koştu. Buluşmanın video görüntülerinde, Erdoğan’ın, Nikos Hristodulidis’e hitap ettiği ve Rum lider ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in de başlarını sallayarak Erdoğan’ın sözlerine hak verdiği görüldü.

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SOHBET RUM MEDYASINDA

Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiyotis, sosyal medya hesabından sohbetin görüntülerini yayınladı, ancak ne konuştukları yönünde bilgi vermedi. Rum medyası, “Erdoğan’la Budapeşte buluşması’ başlığı altında haber ve fotoğrafları manşetlerine taşıdı. Televizyonlar da görüntüleri haber bültenlerinde yayınladı.

BÖLGESEL KONULAR

Rum sözcü, Hristodulidis’in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da başka bir ortamda ayak üstü sohbet ettiğini duyurdu. Rum medyasının haberlerine göre, Erdoğan ve Hristodulidis bölgesel konularla ilgili sohbet etti. Rum Yönetimi kaynakları ise liderlerin sohbet sırasında “Trump’ın seçim zaferini ve bölgesel konuları ele aldıklarını” söyledi. Aynı kaynaklar “Hristodulis, önce Erdoğan ve Fidan ile sohbet etti. Sonrasında Miçotakis ve Rama da katıldılar” açıklamasında bulundu. Hristodulidis ise ‘Erdoğan’la ne konuştunuz?” sorusuna, “Erdoğan’a Kıbrıs’ta federasyon istediğimizi ve Türkiye’nin AB sürecine yardımcı olabileceğimizi söyledim” diye kısa bir cevap verdi.

Erdoğan ile Hristodulidis’in görüşmesi, Rum liderin BM çerçevesinde Kıbrıs müzakerelerinin bırakıldığı yerden başlamasına yönelik ısrarlı taleplerinin ardına denk geldi. Rum yönetimi ve Yunanistan Kıbrıs sorununun federasyon temelinde çözülmesini istiyor, Türkiye ve KKTC ise, yarım asırdan uzun süredir federasyon arayışının başarısız olduğuna dikkat çekerek, iki devletli çözümde ısrar ediyor.

‘GÜL BABA’ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de “Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı’nda Manevi Miras” kitabının tanıtım programına katıldı. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Budapeşte’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan’ı, TİKA Budapeşte Koordinatörü Elif Türkislamoğlu, Gül Baba Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Suat Karakuş ile “Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı’nda Manevi Miras” kitabının yazarı mimar Mehmet Emin Yılmaz karşıladı.

TİKA tarafından Macaristan hükümeti ile 2018’de restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi’ni ziyaret eden Emine Erdoğan, projenin sorumlusu mimar Yılmaz’ın kaleme aldığı ve TİKA’nın yayımladığı kitabın tanıtım programına katıldı. Programda kitaba ilişkin sunum gerçekleştiren yazar Yılmaz, Emine Erdoğan’a “Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı’nda Manevi Miras” kitabını takdim etti.