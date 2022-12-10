Erdoğan’dan ABD’ye tepki: ‘Hâlâ F-16 meselesini çözemedik’

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Bu yıl 6’ncısı düzenlenen TRT World Forum’a katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Türkiye, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu meselelerin çözümünde kilit rol oynama potansiyeline sahiptir. Tabii bunun için önce Avrupa’nın diplomatik ve ekonomik ilişkilerden terörle mücadeleye kadar her konuda ülkemize yaklaşımını müttefiklik ve ortaklık ruhuna uygun şekilde değiştirmesi gerekiyor.

TERÖRÜ HİMAYE EDEN BİR AVRUPA

Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli, açık destek veren, teröristleri himaye eden, tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. Açık konuşmak gerekirse, yaptığımız onca fedakârlığa rağmen bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce TIR silah, mühimmat, araç gereç ülkemin güneyinde, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Ve bunu gönderen ülke bakıyorsunuz NATO’da beraber olduğumuz ülke. E NATO’da biz seninle beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç gereci nasıl gönderirsin? ‘Yok diyor böyle bir şey’. Bütün video yayınlarını, hepsini kendilerine bunları gösterdik. Gösteriyoruz. Türkiye’ye bunları anlatamazsınız. Çünkü biz her zaman haktan, hakikatten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz.

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YUNANİSTAN’A CESARET VERENLER

Ege’de ve Akdeniz’de, YUNANİSTAN’ı hesapsızca destekleyerek bu ülkenin mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Az önce söyledim. NATO’da beraberiz. Güzel. NATO’da beraberiz ama geliyorsun Yunanistan’ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hâlâ bir F-16 meselesini sizlerle çözemedik. Parasını verdiğimiz halde çözemedik.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (solda) ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller’ı da Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

‘DİZİ İHRACATINDA DÜNYA İKİNCİSİYİZ’

Türkiye’deki dizi sektörünü de öven Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “İstanbul sadece tabii ve tarihi güzellikleriyle değil ev sahipliği yaptığı film ve dizileriyle de küresel bir çekim merkezi haline gelmiştir. Öyle ki bugün Türkiye dizi ihracatında dünyada 2’nci sıraya yükselmiştir. Toplam 150 ülkeye, 600 milyon kişiye ulaşan izleyici sayısıyla Türk dizileri Türkiye’nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Bu gelişme turizm rakamlarımızı da olumlu yönde etkiliyor. Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon yabancı misafirimizin önemli bir kısmını Türk dizilerinden etkilenen insanların oluşturduğuna inanıyorum. Yurtdışı seyahatlerimizde ülkemize hiç gelmediği ve eğitimini almadığı halde bize son derece sempatik bir şekilde Türkçe kelimelerle hitap eden gençlerle, öğrenci kardeşlerimizle, hükümet yetkilileriyle karşılaşıyoruz. Türkiye’nin, Türkiye’den daha büyük olduğu gerçeğine her yurtdışı ziyaretimizde bir kez daha şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. TRT başta olmak üzere milletimizin değerlerini temsil eden başarılı projelere imza atan tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, oyuncu ve yapımcılarımızı tebrik ediyorum.”

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Buğday başaklarıyla geldi

ZELENSKİ VE PUTİN’LE GÖRÜŞECEĞİM

“Rusya-Ukrayna Savaşı yol açtığı ağır can kayıplarının yanında bölge ve dünya için çok ciddi insani, ekonomik ve politik maliyetler oluşturdu. Krizin en başından itibaren ‘savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz’ bu ilkeyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya’dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkıyatının durması, Avrupa’dan, Afrika’ya tüm ülkeleri etkileyen küresel çapta bir gıda krizine sebep olmuştur. (Elindeki buğdayı göstererek) İşte her şey buradadır. Buğday o denli farklı bir nimet. Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü inşallah Sayın Putin’le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenski ile görüşeceğim. Tahıl koridorundaki tıkanıklığın aşılması ve sonrasında anlaşmanın süresinin uzatılması yine ülkemizin girişimleri sayesinde mümkün olabildi.”