Erdoğan’dan ABD’ye: Bunlar terörle beraber

Dokuz Eylül Üniversitesi’nce düzenlenen “Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi” başlıklı uluslararası konferansa katılan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

İNSANLIK SINIFTA KALDI

“Aylan bebek başta olmak üzere Ege’de yaşanan insani dramları unutamayız. İnsanlık sadece Akdeniz’de değil Ege ve Meriç’te de sınıfta kalmıştır. Göç konusunda batılı devletler sürekli şikayet etse de bu meselede asıl yükü taşıyan gelişmekte olan ülkelerdir. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, doğrudan insan hayatıyla ilgili bu kriz karşısında sorumluluk üstlenmiyor.

OBAMA BİR GECE BENİ ARADI

Obama (eski ABD başkanı) görevdeyken bir gece şahsımı aradı ve Kobani’deki Kürtlerin zorda olduğunu, kapılarımızı açma noktasında destek istedi. Dedim ki, ‘Şu anda bunlar nasıl olacak?’ Bana verdiği cevap şu ‘Bu insanlar şu anda ölümle karşı karşıya.’ Peki ne yapacaksınız? Aldığım cevap şu, ‘Biz gerekirse uçaklarla gerekirse her türlü mühimmatı indireceğiz.’ Yapacağınız bu operasyona katılamam. Operasyonun ötesinde ciddi bir savaş söz konusuydu. Nitekim öyle oldu. Onbinlerce Kobanili Kürt şu anda hala bizim ülkemizde. Onlara kapımızı kapamadık.

BU NASIL NATO’DA İTTİFAK

Suriye’nin kuzeyinde bakıyorsunuz Amerikalı general, çok ilginç, diyor ki, ‘Biz şu anda PKK/YPG/PYD ile bunlarla beraberiz.’ Bu nasıl NATO’da ittifak? Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi dertleri yok, dert başka. Hala bunlar terörle beraberler, teröristlerle beraberler. Biz de terörle ve teröristlerle mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz, bundan sonra da sürdüreceğiz. Dostlar, dostluğunu icra ettiği müddetçe biz de gönlümüzü açarız. Ama etmezlerse bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da onu yaparız.

AB YALAN KONUŞUYOR

AB, Yunanistan’a 100 bin sığınmacı için, 3 milyar Avro destek verirken, Türkiye’deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Bir araya gelip konuştuğunuzda kesinlikle hep yalan, yalan, yalan. Şu kadar verdik, nereye verdiniz, doğru konuşmuyorsunuz. 18 Mart mutabakatında 6 milyar Avro halen tam olarak gönderilmedi. Suriye’deki istikrarsızlıktan beslenen bölücü terör örgütünün güvenli bölgelere yönelik terör eylemlerini arttırdığını görüyoruz. PKK, YPG’nin kalleş saldırıları sebebiyle bir ay içinde onlarca sivil ve çocuk hayatını kaybetti. Teröristlerin huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.

BOTLARI ŞİŞLEYENLERİ BİLİYORSUNUZ

Göç meselesinin üstesinden yabancı düşmanlığının ve İslam karşıtlığının körüklenmesiyle gelineceğini düşünmek büyük bir yanılgı. O botları şişleyenleri herhalde sizler de en az benim kadar biliyorsunuz. Komşu Yunanistan polisi ve sahil güvenlikleriyle o botları nasıl şişlediğini ve insanların o denizin sularında nasıl öldüğünü biliyorsunuz. Bu gerçekleri dünyaya anlatıyoruz, ne anlatırsan anlat bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkıyor. Yine de anlatmaya devam edeceğiz.”