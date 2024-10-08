Erdoğan’dan 7 Ekim mesajı: Canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistinli sivillere yönelik 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarının 1’inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan mesajında şöyle dedi: “Bugün 7 Ekim, tam 365 gün önce hayatta olan çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze’deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil. Gazze’de, Filistin’de, bugünlerde Lübnan’da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir. Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır. Katil İsrail hükümetinin 7 Ekim’den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yâd ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbi taziyelerimi iletiyorum.”

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HİTLER GİBİ DURDURULACAK

İsrail’in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikasının artık son bulması gerektiğine işaret eden Erdoğan, “Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükümetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

YIL 2040









Erdoğan’ın 7 Ekim mesajıyla birlikte paylaştığı video, izleyenleri 2040’a, ‘Gazze Soykırımı’nın 16. yılına götürüyor. Tüm dünyada çocuklar anma görüntülerini izlerken ailelerine ‘Neden sessiz kaldınız?’ diye soruyor.

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ACI İÇİNDE BİR YILIN SERGİSİ









AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarının 1’inci yılı nedeniyle 81 il genelinde eşzamanlı açıklama yaptı, ‘Soykırımın gölgesinde geçen bir yıl’ adıyla sergi hazırladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sergiyi gezdi.