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Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı: Diplomatik hamlelere imza atıyoruz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#30 Ağustos Zafer Bayramı #Anıtkabir Özel Defteri
Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı: Diplomatik hamlelere imza atıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü nedeniyle dün Anıtkabir’e çıkarak Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

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Erdoğan başkanlığındaki heyette TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları ve komutanlar yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı: Diplomatik hamlelere imza atıyoruz


Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli noktalarından büyük zaferin 100’üncü seneyi devriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi’nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz bölgesinde yaşanan çatışmaları başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#30 Ağustos Zafer Bayramı #Anıtkabir Özel Defteri

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