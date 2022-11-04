Erdoğan’dan 3 Kasım paylaşımı

Haberin Devamı

AK Parti’nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, “20 yıl önce bugün, bu saatler” ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “2181” numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı. Erdoğan, 29 Ekim’de açılışını ve test sürüşünü yaptığı Togg ile ilgili paylaşımında da “İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı... İşte Türkiye Yüzyılı” ifadelerini kullandı.



Erdoğan 29 Ekim’deki Togg test sürüşü görüntüsünü de paylaştı.



ERDOĞAN TİK TOK’TA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu TikTok’a katıldı. Erdoğan’ın “rtedijital” kullanıcı adlı sayfası kısa sürede yaklaşık 90 bin takipçiye ulaştı.