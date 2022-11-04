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Erdoğan’dan 3 Kasım paylaşımı

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#Tiktok
Erdoğan’dan 3 Kasım paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından, AK Parti’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

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AK Parti’nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, “20 yıl önce bugün, bu saatler” ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “2181” numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı. Erdoğan, 29 Ekim’de açılışını ve test sürüşünü yaptığı Togg ile ilgili paylaşımında da “İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı... İşte Türkiye Yüzyılı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan 3 Kasım paylaşımı

Erdoğan 29 Ekim’deki Togg test sürüşü görüntüsünü de paylaştı.

ERDOĞAN TİK TOK’TA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu TikTok’a katıldı. Erdoğan’ın “rtedijital” kullanıcı adlı sayfası kısa sürede yaklaşık 90 bin takipçiye ulaştı.

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#Tiktok

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