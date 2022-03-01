Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Maşeri vicdanda mahkûm oldular

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Atatürk Kültür Merkezi’ndeki programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi ve Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın Onursal Başkanı Emine Erdoğan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

O MEŞUM GÜNLER...

“Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bu millet, darbecileri ve darbeye destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir. Biz bugün burada fikrin, inancın, düşüncenin mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken, bir diğer tarafta da başkaları başka türlü toplantılar yapıyorlar. Fakat bizler siyaset kurumunun ne anlama geldiğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini, fikrin, inancın mücadelesini verenler olduğu gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler var. Kıyamete kadar da olacak, bunu da bilelim. Fakat bunlar böyledir diye biz yolumuzdan hiçbir zaman geri duramayız ve aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.

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HESAP VERDİLER

Unutmayalım, siyaset kurumu 12 Eylül ve 28 Şubat müdahalesinin aktörlerinin hak ettiği cezalara çarptırılması için bizim dönemimizde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. Millet iradesine kastedenler, işledikleri suçların hesabını milletin vicdanı yanında, tarihte ilk kez hukuk önünde de vermek zorunda kalmışlardır. Böylece Türk demokrasisi rüştü ispat ederken, siyaset müessesesi de 1960’tan beri süregelen bir burukluğundan kendini kurtarmıştır.”

TANIŞMALARINA VESİLE OLMUŞTU

Şule Yüksel Şenler, Erdoğan çiftinin tanışıp evlenmelerine de vesile olmuştu. Vefatının 3’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan ve dün akşam TRT ekranlarında yayınlanan ‘Şule’ belgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da merhumeyi anlattı.

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‘KARANLIK DÖNEME AYNA TUTUYOR’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ‘Şule’ belgeselinin ülkemizin karanlık dönemlerine ayna tuttuğunu söyledi: “Tek parti zihniyetinin gerçek yüzünü, darbelerin bu milletin gönlünde açtığı yaraları yeni nesillere bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız. İşte “Şule” belgeseli, modern yöntemleri kullanarak görsel hafızamıza ve geleceğe böyle bir kayıt düşüyor. Nitelikli, titiz, kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan bu belgesel, Şule Yüksel’in örnek hayatıyla beraber ülkemizin karanlık dönemlerine de bu noktada ayna tutuyor.”

HUZUR SOKAĞI KİTABININ YAZARIYDI

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, 1965 yılında tesettüre girdi, bir süre sonra da kendi başörtü tarzını oluşturdu. Ondan etkilenen genç kızlar başlarını aynı şekilde örttü. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açılan, Anadolu’yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatan Şenler, Cevdet Sunay’a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı. Çok okunan “Huzur Sokağı” adlı eseri, İzzet Günay ve Türkan Şoray’ın oynadığı “Birleşen Yollar” filmiyle sinemaya ve daha sonra diziye uyarlandı. Şenler, 28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

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