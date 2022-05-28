Erdoğan’dan 27 Mayıs’ın yıldönümünde mesaj: Yeni Yassıada kurulmasına izin vermeyiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes ve bakanlar Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu’yu idama götüren 27 Mayıs Darbesi’nin 62’nci yılında, ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada’daki anma törenine katıldı. Adadaki müzeyi de gezen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

MİLLETİMİZ ASLA AFFETMEYECEK

“Düzmece mahkemelerle bu yeri utanç ve zulüm adasına çevirenleri de burada lanetle anıyorum. Milletimiz Yassıada zulmüne imza atanları da asla affetmeyecektir. Burada işlenen hukuk cinayetleri insanımızın zihninde çok derin yaralar açmışlardır. Bu adanın seçilmişler için tehdit kaynağı olarak hafızalara kazınmasını istemişlerdir. Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı 27 Mayıs’tan beri Yassıada Demokles’in kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti.

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AYAR VERMEK İÇİN KULLANDILAR

Menderes’in idam sehpasındaki o fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. Yassıada’nın karanlık gölgesi on yıllar boyunca sivil siyasetin önünden hiç kalkmadı. O fotoğraf bizim de önümüze kondu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan itibaren millet iradesine çöreklenmiş çevrelerin tehditlerine maruz kaldık. O fotoğraf üzerinden pek çok kez sindirilmek istendik. ‘Sonu Menderes’e benzemesin’ diyerek aba altından sopa gösteren siyasetçi müsveddelerini gördük.

AKILLARINI BAŞLARINA TOPLASINLAR

Kavga siyaseti, 27 Mayıs öncesinde uyguladıkları siyaset tarzının yeni bir sürümünden ibarettir. Bu çirkef siyaset tarzının yeniden sergilenmesine asla izin vermeyeceğiz. Herkes bilsin ki Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir. Ekonomisi ile dış politikası ile vizyonuyla güçlü bir devlettir. Milletin çelikten iradesine kimse zincir vuramaz. Türk demokrasisinin altını kimse oyamaz. Bu millete hizmet edenlerin kılına kimse dokunamaz. Sandık dışında yol arayanlar akıllarına başlarına toplamalıdır. Bu ülkede bir daha Yassıada kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Terör örgütlerine ülkeye teslim edecek hiçbir pazarlığın hayata geçirilmesine sessiz kalmayız. Gazete manşetleri ile siyasete ayar verildiği günler geride kalmıştır. 15 Temmuz’la beraber artık anti demokratik yöntemlerle iktidara gelme kapıları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır.

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YOK 6'LI MASAYMIŞ...

Yok 6’lı masaymış, ne yaparsanız yapın. Bu masalar sizin için hayat göstergesi olmayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’yi kaosa sürükleme niyetleri rafa kaldırılmıştır. Bu millet Yunus’un, Mevlana’nın dili ile konuştuğu gibi yeri geldiğinde Dadaloğlu’nun, 15 Temmuz kahramanlarının dili ile konuşmayı da gayet iyi bilir. Bu millet sağ yanağına vurunca birilerinin yaptığı gibi sol yanağını çevirmez. Aklınızı başınıza alın. Ülkenize ihanet derecesine varan söylemlerinizi, hırslarınızı bir kenara bırakın. Sizi milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Biz siz kuklalarla değil ipinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz.”





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Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun “Kaçacaklar” iddiasına 27 Mayıs darbe gecesi hükümete yöneltilen bir suçlamanın yazısını göstererek yanıt verdi: “Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı’nın tebliğinde göreceksiniz: ‘Beraberinde 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar...’ Bay Kemal’in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi? Man Adası dediler, 150 bin TL ceza. Ardından bir 100 bin lira daha. Ben de bunları TÜRGEV ve Ensar Vakfı’na veririm dedim. Bay Kemal’in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Bu paraları nereden bulacağı da önemli. Devletin CHP’ye verdiği paralardan oraya naklediyor.”

15 DAKİKA GEÇ KALSAK BU KARDEŞİNİZ BURADA YOKTU

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Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatırken şöyle dedi:

“Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik. Milletimizle birlikte, sizlerle birlikte demokrasimize yönelik teşebbüslerin hepsini tek tek bozguna uğrattık. 15 Temmuz’da daveti yaptık. 15 dakika daha geç kalmış olsaydık bu kardeşiniz belki burada yoktu. Orada telefonla yaptığımız anonsla 10 binler Atatürk Havalimanı’na geldi. Bay Kemal ise FETÖ terör örgütünün oradaki düzenlemesiyle tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi’ne gitti. Biz milletimiz ile birlikte tarihin en büyük demokrasi zaferlerinden birisine imza attık.”

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BU ADA NEDEN BİR CAMP DAVİD OLMASIN

Bu adanın her bir taşına sinmiş vesayetçi zihniyetin izlerini de ortadan kaldırmaya çalıştık. Yassıada, Yaslıada ardından da Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu. Burada orta öğretimden üniversitelerimize özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin stajlarını çok farklı şekilde yapmalarını arzu ediyoruz. 60 yıl boyunca yas tutan bu adayı milletimizin darbecilere karşı zaferinin yeni bir sembolü haline dönüştürdük. Bu adada artık Türkiye’yi adalette ileriye taşıyan etkinlikler düzenleniyor. Bu ada niçin bir Camp David olmasın. Bunu da yapabiliriz ve yapacağız. İlk önce Türk cumhuriyetlerinin burada güzel bir zirvesini yaptık. Bunu daha da geliştireceğiz. Bu ada yeni kimliği ile gençlerimiz için bir nevi okul işlevi görüyor.

15 TEMMUZ GECESİ KAÇIRTAMADINIZ...







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde, “Kötümser senaryolara göre akıl ve etik dışı fiyatlamalara yönelmek yerine, sürdürülebilir politikalarla ülkemizi kısır döngüden çıkartabiliriz” dedi. Erdoğan, yaptıkları parasal düzenlemelerle vatandaşların imkânlarını nerede nereye getirdiklerinin ortada olduğunu da belirterek “Fakat Türkiye öyle bir muhalefetle baş başa ki bu muhalefet, sadece ‘Akılları bulandırmak için ne yapabiliriz’, bunun gayreti içerisinde. Şimdi birileri çıkıp ‘Aç kaldık’ diyor. Ya vicdansızlık yapma. Ne aç kaldın? Aç kalan filan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol” dedi. Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na eleştirilerini de sürdürdü: “Ta 27 Mayıs’ta, 62 yıl önce bu CHP ne dediyse inanın bugün de aynı şeyi söylüyor. Ne diyorlardı o zaman, rahmetli Menderes ve arkadaşları için; ‘Uçaklarla altın ve pırlanta kaçırdılar.’ Şimdi aynı şeyi, i Bay Kemal benim için söylüyor. Eline, diline dursun. Tayyip Erdoğan için böyle bir şeyi söyle de birileri yutsun bunu. Yutmazlar. 2023 geliyor. Bu millet sana gereken dersi yine verecek. Utanmadan bir de ‘Kaçacak’ diyor. Erdoğan’ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Ama sen tankların arasından kaçtın. Kimler sayesinde? O FETÖ’cü bazı güvenlikçiler sayesinde.”