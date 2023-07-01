Erdoğan’dan 21 liderle bayram diplomasisi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bayram boyunca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhanile ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.

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PUTİN’E KRİTİK TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’da paralı askeri grup Wagner’in isyanının olduğu saatlerde Putin’le görüşme yaptı. İki lider, Rusya’da yaşanan olayları ve gelişmeleri ele aldı. Erdoğan görüşmede Rus mevkidaşı Putin’e, Rusya’da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiğini vurgularken, “Yaşananların en kısa sürede sağduyuyla çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” mesajını verdi.

ZİRVE ÖNCESİ NATO MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka önemli telefon görüşmesini ise NATO Genel SekreteriStoltenberg ile yaptı. Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Ukrayna‘daki durum ve İsveç’in NATO üyeliğinin yanı sıra F-35’te haksızlıklar da ele alındı.

Erdoğan, Almanya Başkanı Scholz ile de kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptı ve İsveç’in NATO üyeliğini değerlendirdi. İsveç’te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlediklerini belirten Erdoğan, bu durumun Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

FİLİSTİN DAVASI VURGUSU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde de Erdoğan, Türkiye’nin Mescid-i Aksa’nın statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin’e destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

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CUMHURBAŞKANI’YLA BASKETBOL MAÇI

-AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekibiyle birlikte basketbol maçı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Basketbol maçında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve milli güreşçi Hamza Yerlikaya da yer aldı. Sosyal medya hesabından maça ait bir videoyu paylaşan Varank, “Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur” notunu düştü.