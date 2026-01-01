Erdoğan’dan 2026 mesajı: Vites yükseltiyoruz

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınlanan video mesajında, bugün 2025 ile vedalaşıldığını, yepyeni bir heyecanla yeni ümit ve hedeflerle 2026’ya “merhaba” demeye hazırlanıldığını ifade etti. Erdoğan, gerek terör örgütleri, zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelelerinde gerekse devletin güvenliği ve bekasını temin uğrunda şehit düşen tüm kahramanları rahmetle yâd ederek 86 milyonun huzur ve esenliği için büyük bedeller ödeyen gazilere teşekkür etti. Erdoğan, geride bırakılan senede hem ülkede hem de dünyada önemli gelişmelerin yaşandığına işaret ederek özetle şöyle konuştu:

REFORMLARLA TAÇLANDIRACAĞIZ

“Bölgemizde etkisi artan savaş, kriz ve gerilim ortamına rağmen emin ve ehil kadroların yönetiminde Türkiye kutlu yolculuğunu güvenle sürdürüyor. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının olumlu sonuçlarına geniş bir yelpazede şahitlik ediyoruz. Dezenflasyon süreci devam ederken, Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Turizmden savunma sanayine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz. İlk kuraları iki gün önce çekilen 500 bin sosyal konut projemizin dar gelirli vatandaşlarımızı çok uygun şartlarla ev sahibi yapma yanında konut ve kira fiyatlarındaki köpüğün inmesine de katkı vereceğine inanıyorum. Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırmak niyetindeyiz. Türkiye Yüzyılı Reform Programımızı, Meclis’imizin de desteğiyle inşallah adım adım hayata geçireceğiz.

SURİYE’YE GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER HIZLANDI

8 Aralık devrimiyle hürriyetine kavuşan komşumuz Suriye’de toparlanma hızlanmış, siyasi istikrar yolunda kısa sürede önemli mesafe alınmıştır. Suriye’de huzur ortamı kökleştikçe gönüllü geri dönüşler de artmış, son bir yılda 600 bin Suriyeli misafirimiz vatanlarına geri dönmüştür. Siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamış güçlü bir Suriye inanıyoruz ki hem çevresine hem de dünyaya müstesna katkılar yapacaktır. Türkiye olarak Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri demeden Suriye halkının huzur ve güvenliği için yeni yönetime gereken desteği vereceğiz.

GAZZE’DE SOYKIRIMI UNUTTURMAYACAĞIZ

Gazze’de bizim de katkımızla sağlanan ateşkes, İsrail’in tüm ihlallerine rağmen Gazzeli kardeşlerimizin sağduyusu sayesinde halen sürmektedir. Çoğu çocuk ve kadın 71 bin kardeşimizi şehit edenler adalete hesap verene kadar sinmeyecek, susmayacak, soykırımı asla unutturmayacağız. Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla noktalanması için de girişimlerimizi sürdürüyoruz.”

DOĞU AKDENİZ’E YAKINDAN TAKİP

Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrik ve tehditleri yakından takip ediyoruz. ‘Mavi Vatan’da ne emrivakiye ne yan kesiciliğe ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.”

SON DÜZLÜKTE UZLAŞI RUHU

(Terörsüz Türkiye süreci) “Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.”

ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK

2025 yılı boyunca önceliğin 6 Şubat felaketinin yaralarının sarılması olduğunu belirten Erdoğan, “Kaybettiğimiz canları geri getiremesek de altyapısıyla, meydanlarıyla, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı başardık” dedi. Erdoğan, söz verdikleri üzere 27 Aralık’ta Hatay’da 455 bininci deprem konutunun anahtarını hak sahiplerine büyük bir gururla takdim ettiklerini hatırlattı. 6 Şubat’tan bu yana kışın soğuğuna, yazın sıcağına aldırmadan 7 gün 24 saat esasıyla şantiyelerde çalışanlara, konutların inşasında emeği geçen tüm kurumlara ve hayırseverlere teşekkür eden Erdoğan, “İnşa çalışmalarına omuz vermek yerine yapılan her işi kötüleyenleri ise devletimizin neleri başardığını bizzat yerinde görebilmeleri için Hatay’a ve diğer afetzede şehirlerimize davet ediyorum” diye konuştu.