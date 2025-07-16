Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajları: O gece kirli bataklık kurutuldu

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle TBMM’de düzenlenen anma törenine katıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından karşılanan Erdoğan, askeri tören kıtasını selamladı. Erdoğan, anma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN TÜRKİYE’DEN BÜYÜK OLDUĞU BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI

“Şu gerçeği o gün hepimiz bizzat, özellikle tecrübe ettik; İstanbul’da okunan ezanlar, Bursa’da yükselen salalar, Üsküp’te, Bakü’de, Kahire’de yankılandı. Pakistan’dan Endonezya’ya, Bosna’dan Somali’ye binlerce kilometre ötede eller Türkiye’nin selameti ve kurtuluşu için semaya kalktı. Dualar bizim için edildi, Kuran’lar bizim için okundu. Türkiye’nin, Türkiye’den büyük olduğu hakikati 15 Temmuz gecesi bir kez daha çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır. Millet, Çanakkale ve Milli Mücadele’den sonra, 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda güçlü ve yenilmez olduğumuzun son örneğidir.

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MANKURTLARA GALİP GELDİK

Ruhunu satan mankurtlara karşı o gece galip geldik. Asırlardır şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar tarihe yön veren destanların yazıldığı topraklardır. Bu destan, çıplak ellerin tanklara, uçaklara, bombalara karşı zaferidir. Bu destan, milletçe bir ve beraber olduğumuzda ne denli iri, diri, güçlü ve yenilmez olduğumuzun en son örneğidir. Son nefesini 60 bin kilometre ötede vatansız olarak verdikten sonra, tam da cibilliyetine yakışır şekilde bir çukura atılan FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik ve cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur. FETÖ’cülerin ülkemizi sürüklemek istediği kirli bataklık o gece sabaha kadar verilen kararlı mücadeleyle ebediyen kurutulmuştur. Milletimiz göğsünü kurşunlara siper ederek sadece hain darbeyi boşa çıkarmakla kalmamış aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmüştür. O gece uğradığımız büyük ihanetin tarihimizde bir eşi, benzeri dahi yoktur. 15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kâğıdı vazifesi gördü.

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‘BEKLE-GÖR’ STRATEJİSİ

O gece akı da karası da belli olmuştur. Bir yanda milletimiz tanklara, uçaklara, mermilere karşı kahramanca direnirken, diğer yanda birileri ‘geç bile kalınmıştı’ diyordu. Şehitlerimiz, gazilerimiz, bu milletin öz evlatları asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken; kimileri bu kutlu direnişe ‘tiyatro, oyun, senaryo’ diyor, ahlaksızca ‘kontrollü darbe’ iftirası atıyordu. Birileri de güvenli evlerde keyif kahvelerini yudumlayıp ‘bekle-gör’ stratejisi izliyordu. Üstat Necip Fazıl’ın, ‘Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir’ mısralarında anlamını bulan o derin tenakuza birlikte şahitlik ettik.

MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR

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O gece burada, bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanların isimleri de aynı şekilde milletimizin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir. Türk milleti sokakta kahramanca istiklalimi savunurken sizler de bu yüce çatı altında demokrasiye, milletin muazzez iradesine canlarınız pahasına sahip çıktınız. Gazi Meclis’in şanına yaraşır şekilde tıpkı mili mücadele günlerinde olduğu gibi milletin emanetine gölge düşürmediniz. Siyasi parti ayırmaksızın o gece milletin istiklal ve istikbal mücadelesine destek olan tüm milletvekillerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.”





TBMM’deki anmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sohbet etti.

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KARDEŞLİĞİMİZE GÜVENİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şehitlerimizin fedakârlıkları asla boşa gitmedi ve gitmeyecek” diyerek ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ilişkin şunları söyledi: “Gazilerimizin mücadeleleri asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Adım adım inşa ettiğimiz ‘Terörsüz Türkiye’ inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz yarım asırdır terör boyunduruğundan kurtuldukça her alanda şahlanışa geçecek. Ekonomide, savunmada, kalkınmada, güvenlikte, iç ve dış politikada yepyeni bir dönem başlayacak. ‘Terörsüz ‘Türkiye, ‘Terörsüz Bölge’ye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye Yüzyılı’nın inşası daha da hızlanacak. Çok kutuplu dünyada Türkiye’miz yeni bir kutup başı olarak hak ettiği yeri alacaktır. Bundan asla ve asla şüphe duymuyoruz. Çünkü biz milletimize güveniyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize güveniyoruz. Demokrasimizin sorun çözme kapasitesine sonuna kadar güveniyoruz. TBMM’nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine güçlü destek vereceğine yürekten inanıyorum.”