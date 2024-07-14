Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Gardımızı indirmiyoruz

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 12. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 6. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törendeki konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DURMALI

“İnsanlığın gündemini meşgul eden hemen her kriz, ülkemizin çevresinde yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2.5 yılını geride bırakmak üzere. Bir tarafın diğerine tam üstünlük sağlayamadığı çatışmalar zaman zaman tırmanarak ve ciddi can kayıplarına ve yıkımlara yol açarak devam ediyor. Yakın gelecekte üzülerek ifade etmek isterim ki savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görünmüyor. Bölgemizin bir müddet daha savaşın yükünü çekmeye devam edeceği anlaşılıyor. Türkiye olarak, savaş tüccarları dışında kimseye bir faydası olmayan ve iki komşumuza da zarar veren bu kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz.

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GAZZE’DE DÜPEDÜZ SOYKIRIM YAPILIYOR

Gazze’deki katliamı anlatmakta artık kelimeler dahi yetersiz kalıyor. 16 bini çocuk 40 bine yakın masum Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Yaklaşık 90 bin masum insan yaralandı. İsrail’in doğrudan sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırıları sebebiyle Gazze’nin neredeyse 4’te 3’ü enkaz yığınına dönüştü. Şunu bir defa açık açık söylemek lazım, 7 Ekim’den beri Gazze’de yaşananlar savaş değildir. Devletin güvenliğini sağlama mücadelesi değildir. Meşru müdafaa hiç değildir. Gazze’de şahit olduğumuz düpedüz soykırımdır. Arzumuz, kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de rahat nefes almasıdır. Bunun için İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO Zirvesi’nde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik. NATO’nun Gazze krizini görmezden gelemeyeceğini, bunun sonuçlarının çok ağır olacağını her görüşmemizde vurguladık.

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FETÖ’YLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Pazartesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8’inci yıldönümü. Kapkara başlayan o gecenin sabahına ülke olarak destan yazmış, demokrasisini kurtarmış, milli iradeye sahip çıkmış bir şekilde uyandık. Canları pahasına, karanlık geceyi aydınlık bir sabaha çeviren kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. FETÖ’nün ordumuzun saflarında açtığı yarayı iyileştirmekle kalmadık, birçok alanda daha da ileri gittik. Gardımızı indirmeden, asla rehavete kapılmadan, örgütün tuzaklarına düşmeden inşallah FETÖ’ye karşı mücadelemizi titizlikle sürdüreceğiz.”

BİRİNCİLERE DİPLOMA VERDİ

- Mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İstanbul Valisi Davut Gül ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı. Törende eğitimini birinci olarak bitiren öğrencilere diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

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KAPANA SIKIŞTILAR KİLİT KAPANIYOR

Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla ve istihbaratçılarımızla her yerde enselerindeyiz. Yerli ve milli silah sistemlerimizin de büyük katkısıyla terör örgütüne ciddi darbeler indiriyoruz. Kuzey Irak’taki Pençe Harekât bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Suriye’de, güney sınırımız boyunca uzanan güvenlik kuşağının eksik halkalarını, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde tamamlayacağız. Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız.