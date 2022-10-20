Erdoğan’a yanıt: Gel TV’de vizyon konuşalım

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ADANA ve Osmaniye’de dün açılışlara katılan, muhtarlarla buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarında özetle şunları söyledi:



“Allah nasip ederse Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde bir yılda Türkiye’de yurt sorununu çözeceğiz. Her anne-baba evladını, kızını, oğlunu rahatlıkla yurtlara gönderecek. Gözü arkada kalmayacak. 1 kişilik, 3’er kişilik odaları geniş bant internet erişimi, sıcak suyu, soğuk suyu olacak. Halka hizmet etmeyi temel ilke edindik. İktidarı siz değiştireceksiniz.

BİR ARAYA GELDİK

Altı siyasi parti bir araya geldik. Bizi bir araya getiren demokrasidir. Bir araya getiren insan haklarıdır, kul hakkı yiyenleri iktidardan almaktır, size hesap vermektir, kucaklaşmaktır, kamplaşmak değil. Dünyanın ve Türkiye’nin bu kadar sorunu varken insanları kamplaştırmak, birbirine düşman etmek asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öyle tutuyorlar ama o tabanda da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye’nin gerçeğini görüyor. Onlar da Türkiye’de olan ve biteni görüyor. Size söz veriyoruz, açık ve net Türkiye’ye söz veriyoruz; bütün sorunlarınıza kilitleneceğiz ve tamamını çözeceğiz.

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ADALET GELECEK

Fakirliğin, fukaralığın ne olduğunu biliyorum. Evladını yatağa aç yatıran annenin dramını biliyorum, üniversiteyi bitiren kızı, oğlu işsiz gezen annelerin-babaların dramını biliyorum. Hiç kimsenin adamı değilim. 5’li çetelerin adamı değilim. Eğer birilerinin adamıysam, sizlerin adamıyım. Sizler için mücadele edeceğim. Sizler için kavga edeceğim. Birileri 5’li çeteye hizmet eder, birileri malı götürür. Birileri adaleti dağıtmaz, birileri mahkemelere talimat verir. Adana’dan söz veriyorum; bu ülkeye adaleti getireceğim. Adalet ya gelecek ya gelecek. Bundan emin olmanızı istiyorum. Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü yargılamayacağız.

GENÇLERE SÖZÜM VAR

Herkes düşüncesini özgürce söyleyecek. Gazeteciler ahlak ve etik kurallar çerçevesinde rahatlıkla iktidarı eleştirebilecek. Özellikle gençler tweet attığında ‘Başım belaya girer mi?’ diye asla düşünmeyecek. Bir politikacının en çok makul, sağlıklı ve akılcı eleştirilere ihtiyacı var. O nedenle gençlere de sözüm var. Sevgili gençler, şunu söylüyorum; sizin hayalleriniz bu kardeşinizin hedefi olacaktır.

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7.5 milyon genç, Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Hedefimiz neydi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk hedefi göstermişti; çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak.”

‘HODRİ MEYDAN’A YANIT VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasındaki, “Seçimlerde çık karşımıza vizyonlarımızı yarıştıralım” sözlerine yanıt vererek, “Korkmuyorsan, istediğin TV kanalında vizyon konuşalım, gel bu akşam yapalım. Korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim” dedi.



Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: “Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin... Korkmuyorsan, bir ‘prompter balonu’ olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım. Halkımız da Bay Kemal’in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim.”