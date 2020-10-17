Erdoğan'a Ukrayna’dan devlet nişanı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde baş başa görüştü. Ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından iki ülke arasında varılan anlaşmaların ortak bildirisi Cumhurbaşkanları tarafından imzalandı. Erdoğan’a, Zelenskiy tarafından Ukrayna Devlet Nişanı da verildi. Görüşmenin ardından iki lider basın açıklaması yaparken Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

KIRIM’IN İLHAKINI TANIMAYACAĞIZ

“Türkiye, Ukrayna’yı istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Ukrayna’nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep desteledik, destekleyeceğiz. Türkiye, Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarlarına desteğimiz, Ukrayna makamlarıyla birlikte devam edecektir. Soydaşlarımız için konut projesi ve Kiev’de camii inşası yönünde çalışıyoruz. Suçluların karşılıklı iadesi yönünde, özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede, eş güdümümüzü güçlendirme konusunda mutabıkız.”

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı da şöyle konuştu: “Hiçbir güç, ülkelerimiz arasındaki dostluğa ve işbirliğine engel olamaz. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısını gelecek yılın başında düzenleme konusunda anlaştık. Türkiye’nin, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek çok önemlidir. Sayın Erdoğan, Rusya tarafından tutulan esirler için aktif kişisel çaba göstereceğini teyit etti. İşgal altındaki Kırım’da insan haklarının sağlanması için, BM’de yakın işbirliği içinde çalışacağız. Yarım adayı işgalden kurtarmak için Türkiye’yi Kırım Platformu’na davet ettik”

KANADA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İki liderin yemek programı sırasında Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada’nın, bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında müzakere edilen konularda, Türkiye ve Ukrayna arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştirecek anlaşmalar imzalandı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.

EMİNE ERDOĞAN KONUĞUNA DOLMABAHÇE’Yİ GEZDİRDİ





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çalışma ziyareti dolayısıyla Türkiye’ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Dolmabahçe Sarayı bünyesinde bir müze turu da gerçekleştirdi. Emine Erdoğan ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret ettik. Ülkemizin tarihi zenginliklerini ve hoş sohbetini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğum Sayın Zelenska ile fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerimizi güçlendireceğine yürekten inanıyorum” dedi.