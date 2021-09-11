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ANKARA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan’a sosyal medyadan yanıt verdi

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Erdoğan’a sosyal medyadan yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun. ‘Zulüm 1453’de başladı’ diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun” sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Akşener şunları paylaştı: “Sayın Erdoğan, sen önceleri ‘çamur at izi kalsın’lara tenezzül etmezdin. Bu kadar mı tükendin? 5 maaşlı utanmazlar artık üretemez halde mi? Her gün aynı tekrar! Sayın Erdoğan, kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, kutlu fethi sehven bile işgal olarak tanımlayamaz, zulüm 1453’te başladı diyemez. Demeye dili varmaz. Derse -senin bakanların gibi- benimle yol yürümeye devam edemez. Artık bu ötekileştirme ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ve sen buna engel olamayacaksın.”

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