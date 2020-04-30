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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Erdoğan’a ‘salgından sonra Türkiye’ raporu

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Erdoğan’a ‘salgından sonra Türkiye’ raporu
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Bayram sonrası normalleşmeye başlaması beklenen günlük hayatla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 500 sayfalık bir rapor sunan 16 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurumlar, sağlıktan turizme, eğitimden maliyeye kadar tüm alınan ve alınacak tedbirlere yer verdiler.

Raporda pandemi öncesi, pandemi sırası ve sonrası dönemde yapılması gerekenler şu ifadelerle anlatıldı:

- Salgında personele psikososyal destek.

- Vefat eden hasta yakınlarına destek.

- İşe devamsızlıklar takip edilecek.

- Riskli bölgeye seyahat edecekler için önlemleri anlatan materyaller dağıtılacak.

- Hijyen kurallarının toplumda alışkanlık haline getirilmesi sağlanacak.

- İşyerlerinde ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında pandemi planı yapılacak.

- Eğitim ve öğretim dönemine ara veren okullar açılmadan önceki dönemde detaylı şekilde temizlik yapılacak.

- Sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin görevlendirilmesi sağlanacak.

- Hayvanlarda pandeminin önlenmesi ile ilgili tedbirler sürdürülecek. 

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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