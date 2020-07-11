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Haber Giriş: 11.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Erdoğan’a iki yeni danışman

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Erdoğan’a iki yeni danışman
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu’nu Cumhurbaşkanı danışmanlığına atadı.

Erdoğan’ın imzasıyla dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Oğan ve Gedikoğlu, Beştepe’de danışman olarak görev yapacak. Birçok vakıf ve dernekte kurucu ve yöneticilik yapan Oğan, 2008 yılında “Ortak Akıl Hareketi”ni kurdu. 2010 yılında Türkiye’nin değişik yerlerinden 498 sivil toplum kuruluşunun desteği ile “Sivil Dayanışma Platformu”nu kuran Oğan, 2012 yılında ‘akil insanlar’ heyetinin Doğu Anadolu grubunun sekreterliğini yürüttü. İyi düzeyde Rusça bilen Oğan, evli ve üç çocuk babası. Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanan Gedikoğlu ise daha önce Beştepe’nin Özel Kalem ekibinde de görev yapmıştı.

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