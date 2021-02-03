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ANKARA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan'a: Gençlere mentörlük görevi var

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Erdoğan'a: Gençlere mentörlük görevi var
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Erdoğan’ın tecrübesiyle gençleri mentörlük etme gibi bir görevi var ayrı, ama kendisine tavsiyem bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve gençlerin mentörlüğünü bir görsün” dedi.

Akşener, İYİ Parti Gençlik Kolları’nın 3. kuruluş yıldönümü kutlamasına katıldı. Akşener, partinin kuruluş sürecindeki zorlukları hatırlatarak özetle şunları söyledi:

“Biz size saygı duymak zorundayız, görüşlerinize saygı duymak, dünyaya bakışınıza saygı duymak zorundayız ama en büyük görevimiz, yürüdüğünüz yoldaki dikenleri, çakıl taşlarını temizlemektir. Bir başka önemli görev biz büyüklere düşen şudur; mentörlük diye sizin bildiğiniz bir kavram var. Önce Sayın Erdoğan’a tavsiyem budur. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmayı bir defacık başararak, gençlerin tersine mentörlüklerini bir görsün bakalım. Sayın Erdoğan’ın tecrübesiyle gençleri mentörlük etme gibi bir görevi var ayrı, ama kendisine tavsiyem bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve o gençlerin mentörlüğünü bir görsün. Z kuşağı z kuşağı, gençler gençler diyerek Türkiye’de herkes uzman oldu ama kimse gözünüzün içine bakıp bu genç ne yer, ne içer, ne düşünür, neyle karşılaşır demiyor. Bunu öğrenmenin yolu tersine mentörlüktür. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var.”

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