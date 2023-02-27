Erdoğan’a doğum günü tebrikleri

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede, 69 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum günü dolayısıyla tebriklerini iletti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Elazığ’da beyin tümörü nedeniyle tedavi gören 8 yaşındaki Taha Sis de, masraflarını üstlenen CumhurbaşkanıErdoğan’ın doğum gününü çektiği video ile kutladı.