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Erdoğan’a doğum günü tebrikleri

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#Erdoğan Doğum Günü#Vladimir Putin#Aleksandar Vucic
Erdoğan’a doğum günü tebrikleri
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede, 69 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum günü dolayısıyla tebriklerini iletti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Elazığ’da beyin tümörü nedeniyle tedavi gören 8 yaşındaki Taha Sis de, masraflarını üstlenen CumhurbaşkanıErdoğan’ın doğum gününü çektiği video ile kutladı.

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#Erdoğan Doğum Günü#Vladimir Putin#Aleksandar Vucic

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