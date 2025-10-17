×
Erdoğan’a büyükelçilerden güven mektubu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka, Litvanya büyükelçilerini kabul etti.

Beştepe’deki kabulde Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Meksika Büyükelçisi Leon, Mısır Büyükelçisi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Janukonis ile ayrı ayrı görüştü. 

