Erdoğan: Zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Ülkemizi gururla temsil eden siz sporcularımızla, antrenörlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk Olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan hafızlara kazınmıştır. Türkiye iki altın, iki gümüş, 9 bronz ile toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan tarihe geçmiştir. Kazandığımızın 13 madalyadan beşi kadın sporcular tarafından ülkemize getirilmiştir.









'ZOR GÜNLERDE MİLLETİMİZE HEYECAN YAŞATTINIZ'



Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız. Olimpiyatlara ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz. Elde edilen her başarının altında gayret vardır. Bunun yanında başarı sporcusuyla, hocasıyla, kulübüyle topyekün işbirliğinin sonucudur.



'METE İDOL OLMUŞTUR'



Kiminiz ailenizin teşvikiyle başladınız. Mete gibi babasının keyfiyle bu yola koyulan sporcumuz ve tabi ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdad okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek olan bir idol olmuştur. Kiminiz başka bir efsaneyi örnek aldığınız için oldunuz. Başarıya giden zorlu süreçte sizinle aynı hedefe kilitlenen insanlar, kurumların desteğini yanınızda buldunuz. Ve Türkiye'nin daha önce sınırla varlık gösterdiği spor branşları olmak üzere atağa kalmasının nedeni sizin emeğinin yanında bu zincir halkasından kopmaması olmuştur.









81 ilimizde kurduğumuz tesislerle spor altyapısına ciddi yatırımlar yaptık. Spor altyapımızı 1500'den 3915'e yükselttik. Spor solanlarımızın sayısını 372'den 904'e getirdik. Altyapımıza verdiğimiz netice sonrası lisanslı oyuncu sayımızı 278 binden 10 milyon 376'ı bine yükselttik. Yetenekli sporcularımızı uluslararası müsabakalara hazırlamak üzere Türkiye Olimpik Merkezlerini hizmete açtık. Sporcu eğitim merkezlerimiz, spordaki başarılarımızı kalıcı kılmak için hayata geçirdiğimiz en önemli yatırımlarından birisidir. Milli sporcu programımız sayesinde sporcularımızın eğitimiyle spor hayatı arasında tercih yapmasını ortadan kaldırıyoruz.



'PARİS İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPACAĞIZ'



Son 19 yılda kat ettiğimiz mesafeyi elbette önemsiyoruz ancak yeterli görmüyoruz. Ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Spor Bakanlığımız ve Federasyonumuzla Tokyo 2020 Olimpiyatlarını değerlendireceğiz çok daha ileri gideceğiz. Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerle Paris için hazırlıklarımızı yapacağız. İnşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını yukarı çıkacağız. Nisan ayında çok erken yaşta koronavirüse kurban verdiğimiz Belediye Başkanlığı dönemimde yanımda sporcu olarak çalışan daha sonra Karete Federasyonu Başkanlığı yapan Esat Deli Hasana Allah'tan rahmet diliyorum. 12 yıllık federasyon başkanlığı döneminde Türkiye'nin karete alanında gelişmesine çok katkısı olmuştur. Milletimiz gönlünde silinmeyecek izler bırakan efsane sporcularımızı yad ediyorum. Ülkemize yaşattığınız gurur için tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum.

