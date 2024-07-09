Erdoğan: Zirvede artan terör tehdidini vurgulayacağız... NATO'nun ilk 5 ülkesinden biriyiz

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Zirve'de NATO'nun savunma yapılanmasını tahkim etmek amacıyla istişarelerde bulunacağız. NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle Zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor.

ARTAN TERÖR TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKECEĞİZ

Zirveden beklentimiz milli güvenlik hassasiyetleri gözeten ittifakı gözeten neticelerin elde edilmesi. Savunma sanayideki engellerin kaldırılması mühimdir. Görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğiz. NATO'nun gayretlerinin artırılmasının gerektiğinin altını çizeceğiz. Ukrayna'da NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi için ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz. Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermekte.

BEL KEMİĞİ ÜLKELERİN BAŞINDAYIZ

Haberin Devamı

Türkiye NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri. İmkan ve kabiliyetler NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını vurgulayacağız. Bu meseleleri ikili görüşmelerde de ele alacağım.

KKTC BİZİM NEZDİMİZDE TÜRK DÜNYASI TEŞKİLATINA TAM ÜYE

KKTC, bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda. Başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle aynı konuma geldi. Son Suşa zirvesinde de KKTC orada bulundu. Bundan sonra da bizler KKTC'yi tam üye noktasında nasıl taşırız gayretinde içindeyiz. Hukukumuzun olduğu Türk devletleri ile de bunu geliştiriyoruz.,

NATO'DA İLK 5 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Şu an itibariyle NATO'nun ilk 5 ülkesinden biriyiz. Bunu mali destek noktasında ve NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum. Türkiye'nin durumu, 5 ülke derken laf olsun diye demiyoruz. NATO üye ülkelerinin bakışı da böyledir. NATO'daki konumumuzu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Yeni genel sekreterin oraya gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde oldu. Kendisi ile Amerika'da ayrıca görüşmemiz olacak.

FİLİSTİN KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK

Haberin Devamı

NATO ile İsrail Filistin konusunda istediğimizi alabilmiş değiliz. Şu anda ABD'deki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi alırız. Görüşmelerle birlikte kendilerini bu noktada da uyaracağız.

Doha'da ciddi görüşmeler oldu. O gün uçakla dönüş yaparken MOSSAD başkanı da Doha'ya gitmişti. Bazı adımlar atılmıştı. O adımlar noktalanmadı. Sabırla takip ediyoruz.