Erdoğan-Zelenski Ukrayna zirvesi

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Türkiye dün, baş döndürücü bir diplomasi trafiğine sahne olurken Ankara kritik bir konuğu ağırladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Ankara’daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski’yi Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Erdoğan ve Zelenski ikili görüşme yaptı. Toplantıda; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ukraynalı muhatapları yer aldı.

Beştepe’de yaklaşık 2 saat 45 dakika süren görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalar başta olmak üzere, ikili ve bölgesel meseleler görüşüldü.

BEN BURADAYIM

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Ukrayna lideri Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ateşkes için İstanbul’a heyet yolladıklarını hatırlatan Zelenski, müzakereler sırasında bir ilerleme olmasını umduklarını söyledi. “Küçük bir barış adımını bile pas geçmeyeceğiz” diyen Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’a gelmemesini de eleştirdi. İstanbul’a gelen Rus heyetin seviyesinin düşük olduğuna işaret eden Zelenski, “Karar alıcılar yok, ciddiyetsizler. Bizimkilerin yetkisi belli. Putin gelmedi. Rusya tarafının temsilcilerine bakıyoruz, Rusya yüksek seviyede bir heyet göndermeliydi. Demek ki, savaşı bitirmeye hazır değiller. Bu da demek oluyor ki, Rusya savaşı bitirmek istemiyor. Rusya bu savaşı bitirmek istemediğini açık bir şekilde dünyaya duyuruyor. Ben buradayım ve görüşme için hazırım” ifadesini kullandı.





ZELENSKİ’DEN PUTİN’E: SAYGISIZLIK

Zelenski, son ana kadar İstanbul’a gelmesi beklenen Putin’le ilgili şunları söyledi: “İlk aşamada koşulsuz ateşkes olmalı, adil bir barış olmalı ve Ukrayna’nın güvenlik garantileri olmalıdır. Toprak bütünlüğü ve egemenliğini herkes desteklemelidir. Rusya barışa doğru ilerlemezse karşı yaptırımlar artırılmalıdır. Herhangi bir ön koşul olmadan Kremlin lideri kendi liderliğini göstermelidir. Dünyada dolaşıp konuşacak Rus aramayacağız. Putin’in gelmemesi ile ABD ve Türkiye tarafına da saygısızlık yapıldı diye düşünüyorum. Büyük bir savaş bitecek diye bütün dünyada umut olmuştu ancak Putin gelmedi.”

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EV SAHİBİ OLARAK HAZIRIZ

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gelinen aşamada Ukrayna-Rusya savaşının seyrinde doğrudan müzakereler yoluyla daha fazla can kaybının önlenebilmesi için asgari müşterekler üzerinde mutabakata varılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakerelere başlanması için tarihi nitelikte bir fırsat yakalandığını, gerek teknik düzeyde, gerek liderler seviyesinde görüşmeleri çok güçlü biçimde desteklediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışın süratle tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık olmasına ehemmiyet verdiğini ve ev sahibi olarak, hazır olduklarında iki ülke liderini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.