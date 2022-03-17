Erdoğan Zelenski ile görüştü

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Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti. Erdoğan, Zelenski ile Putin’i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini de dile getirdi. Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.