Erdoğan: Yüksek faize karşıyım

KAPANAN FALAN YOK

“2020 yılı salgın sebebiyle tüm dünya ile birlikte bizde de sıkıntılı geçti. Bazı dostlar yanıma geldi, “Dükkanlar, şirketler kapanıyor” diyor. Kapanan falan yok. Amacımız, Türkiye’nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girmesini sağlamaktır. Yurtdışındaki yatırımcıların Türk varlıklarına olan talebinin de artmaya başladığını görüyoruz. Son aylarda ülkemize yurtdışından 15 milyar doların üstünde portföy girişi gerçekleşti. Şöyle de bir planım var, uluslararası gerek yatırımcı, gerek şirketleri senede bir, iki kez ülkemize davet edip onlarla bazı görüşmelerimizi yaparız; ülkemizdeki yatırım imkanlarının neler olduğunu anlatmamızda fayda var.

ARKADAŞLAR KIZIYOR

Yakında kapsamlı reform paketimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Ekonomide temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak. Kur istikrarı, enflasyonla mücadelede önemli bir yer tutuyor. Cari açıkla mücadelede yapısal önlemlere hız veriyoruz. Yüksek faize kesinlikle karşıyım. Dünyada şu anda eksi faizle kredi veren finans kuruluşları var mı? Var. Peki bize ne oluyor da 20’lerin üzerine çıkıyoruz. Bizim arkadaşlar da bana kızıyor, biliyorum. Ama kusura bakmasınlar. Eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam ben bunu anlatmaya devam edeceğim.”