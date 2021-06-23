Erdoğan yerli aşının adını açıkladı: TURKOVAC

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, yerli COVID-19 aşısının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına, videokonferans ile katıldı. Erdoğan konuşmasında, Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen aşının, halihazırda Türkiye’de en ileri düzeye ulaşmış çalışma olduğunu anlattı. Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarının çalışmalarının da en kısa sürede sonuçlanmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır” dedi.

Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın aracın aşılar olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin Çin ve Almanya başta olmak üzere somut sonuca ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeyde olduğunun altını çizdi.

18 YAŞ DA AŞI KAPSAMINDA

“İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız” ifadelerini kullanan Erdoğan, salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe, kısıtlamaları da birer birer kaldırıp azalttıklarını aktardı. Erdoğan, haziran ayı başında pek çok alanda topluma rahat nefes aldıracak açılımları başlattıklarını, önceki gün de Kabine Toplantısı’nın ardından, temmuz ayı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin müjdeleri paylaştıklarını söyledi.

ARTIK SON DÖNEMECE GİRİYORUZ

Erdoğan, dışarıdan temin edilen aşıları önemli bulduğunu ancak asıl olanın Türkiye’nin kendi aşısını üretmesi olduğunu dile getirdi. Salgının ne kadar süreceğinin, virüsün ne kadar mutasyon geçireceğinin belirsiz olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışmayla artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Bu aşamanın da öngörülen sürede tamamlanarak, aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum.

VATANDAŞLARA AŞI ÇAĞRISI

Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma hususunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Bir kez daha bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, bilim insanlarımıza ve üçüncü faz uygulamalarına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yerli aşının ismiyle ilgili Bakan Koca’nın görüşünü sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim gönlümden geçen şu olabilir derim. Hem ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından TURKOVAC ismi uygundur derim” dedi.

ÖNEMLİ BİR ANA TANIK OLUYORUZ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca da çalışmada önemli bir ana tanıklık ettiklerine dikkati çekerek şunları söyledi: “Artık Faz-3 safhasına gelen, formülasyonu değişmeyecek bir aşımız var. Bundan sonra gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. Devamında yaygın kullanıma geçilmiş olacak.” Bakan Koca, Twitter mesajında ise, TURKOVAC’ın Faz-3 çalışması için gönüllü olarak 846 bin 451 kişinin başvurduğunu bildirdi. Koca ayrıca bugün AK Partili vekillerle bir araya gelerek koronavirüs vaka sayıları, aşılama ve TURKOVAC ile ilgili bilgilendirme yapacak.

İHRACATTA YENİ REKORA İMZA ATACAĞIZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘Katar Ekonomi Forumu’ etkinliğine gönderdiği video mesajda bu yıl ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak, yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, özetle şöyle devam etti:

“Olumsuz ekonomik iklime, tedarik ve lojistik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen, 2020 yılını büyüme ile kapattık. Yüzde 1,8’lik oranla G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ikinci ülke olduk. Yine bu dönemde G20’de sanayi üretimi en çok artan devletler arasında yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 7’lik büyüme oranı, yılın geri kalanı için beklentilerimizi arttırdı.

OECD tarafından yayımlanan son raporlarda Türk ekonomisi için 2021 yılında yüzde 5,7 ve 2022 yılında yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor. Bu, OECD üyeleri arasında öngörülen en güçlü toparlanmalardan biridir. Ülkemizi sivil, daha demokratik bir anayasaya kavuşturma hedefiyle başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.”

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